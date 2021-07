Lady Di, la mujer que cambió el mundo, hubiese cumplido hoy 60 años

30-06-2021 DIANA DE GALES. MADRID, 1 (CHANCE) Hablar de Diana de Gales es hablar de un icono que lejos de desvanecerse y desaparecer como la pólvora, cada vez se hace más grande. Su sombra está presente en la sociedad y su ejemplo de naturalidad ha traspasado fronteras, haciendo de ella una mujer que entregó su vida por sus dos hijos y por todos esos ciudadanos que la transmitieron el calor que no encontraba en la Casa Real británica. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTOPHOTO



Hablar de Diana de Gales es hablar de un icono que lejos de desvanecerse y desaparecer como la pólvora, cada vez se hace más grande. Su sombra está presente en la sociedad y su ejemplo de naturalidad ha traspasado fronteras, haciendo de ella una mujer que entregó su vida por sus dos hijos y por todos esos ciudadanos que la transmitieron el calor que no encontraba en la Casa Real británica.



Este sábado, Lady Di hubiese cumplido 60 años y puestos a imaginárnosla, estamos seguros de que estaría ideal, radiante, como siempre se mostraba ante los medios de comunicación. Su ideal no la motivaba a convertirse en una diva, pero sin embargo las circunstancias que la rodeaban y todo lo que la tocó vivir hicieron que se convirtiera en uno de los grandes rostros conocidos internacionales.



Su prioridad siempre fueron sus hijos y ella consiguió cambiar la forma de enfrentarse a los problemas de la Reina Isabel II, que lejos de esconder su rostro cuando la polémica llegaba a su palacio, tuvo que apechugar con los comportamientos decepcionantes de su hijo y defender la institución.



Una institución que muchos creyeron que había muerto el mismo día en el que Lady Di tuvo ese fatídico accidente, ya que ella levantó a las masas populares y consiguió que el sentimiento patriótico y monárquico volviese a resurgir entre todos los ciudadanos... pero lo cierto es que eso no fue así, la Reina Isabel ha seguido en el timón.



Si algo no hubiese permitido Diana es el distanciamiento entre sus dos hijos, a los que crió en valores para que no siguieran la estela de su padre ni de esa familia que le había puesto tantas piedras en el camino. Parece que solo Harry ha tenido el valor de desvincularse por completo de la corona y apostar por su familia.



60 años no han sido suficientes para olvidar a una mujer que provocó un antes y un después en la sociedad, en el tratamiento de la información en los medios de comunicación y que consiguió eclipsar a la mismísima reina y al futuro heredero de la corona. El mérito de la Princesa de Gales siempre será no haber sido olvidada, sino todo lo contrario, recordada todos los días y homenajeada por sus nueras con todos los guiños que llevan a cabo cada vez que hay un evento público.