La subsecretaria de Estado de EE.UU. habla con Bukele sobre fortalecer la democracia

La subsecretaria de Estado de EE.UU., Victoria Nuland. EFE/ Nathalia Aguilar/Archivo

San Salvador, 30 jun (EFE).- La subsecretaria de Estado de EE.UU., Victoria Nuland, se reunió este miércoles con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, con quien conversó sobre la necesidad de fortalecer la democracia y promover un sistema judicial independiente.

Nuland llegó la noche del martes a El Salvador junto a una amplia comitiva, incluyendo a la subsecretaria de Estado interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU., Julie Chung, y el subsecretario adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental, Daniel Erikson.

La subsecretaria sostuvo hoy reuniones con representantes de organizaciones de la sociedad civil, de la empresa privada y con algunos diputados de la Asamblea Legislativa.

Asimismo, se encontró con Bukele, quien fue acompañado de los ministros de la Defensa y de Relaciones Exteriores, Rene Merino Monroy y Alexandra Hill, respectivamente.

"Tuvimos una larga reunión con el presidente Bukele, con su ministro de Defensa y con la ministra de Relaciones Exteriores", dijo la funcionaria de alto nivel en una declaración a la prensa.

Señaló que su "mensaje para el presidente Bukele a nombre del presidente (Joe) Biden y del secretario de Estado (Antony) Blinken fue muy sencillo: Estados Unidos valora esta relación, nosotros necesitamos al socio más fuerte, más limpio y más democrático en El Salvador".

Nuland indicó que se habló "francamente" con el presidente Bukele de la "necesidad esencial de fortalecer las instituciones democráticas y la necesidad de preservar, promover y defender todos estos principios democráticos que nos hacen quienes somos".

También conversaron sobre promover un sistema judicial independiente, un fiscal y unos jueces que sean elegidos a través de un proceso transparente y basado en los méritos, dijo.

Además, la funcionaria se refirió a "la importancia y necesidad" de establecer un ente fiscalizador de la corrupción, independiente que sea sucesor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (Cicies), de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y con la que el Gobierno de Bukele rompió relación.

"Fue un intercambio muy franco sobre fortalecer nuestras democracias, hablamos de la necesidad de tener separación de poderes y de tener un Estado de Derecho fuerte, no solo porque es lo correcto, sino porque además mantiene a los ciudadanos más seguros", expresó Nuland.

En la reunión con el mandatario Bukele también se planteó que la prensa independiente es la fuerza vital de una democracia y tiene que ser defendida, apuntó.

Las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos no se encuentran en su mejor momento tras la salida del Ejecutivo estadounidense de Donald Trump, a quien el presidente Nayib Bukele considera "nice and cool".

El Gobierno de EE.UU. es uno de los más críticos con la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del fiscal general, Raúl Melara, por el Parlamento, dominado por Nuevas Ideas, el partido del presidente.

UN PLAN DE TRABAJO CON UN SOCIO VITAL

La subsecretaria de Estado dijo, sin detallar, que en la reunión con el mandatario se estableció un plan de trabajo "muy ambicioso que se desarrollará en las próximas semanas y meses".

"Tengo plena confianza de que si seguimos este plan de trabajo podremos llevar nuestra relación al siguiente nivel para el beneficio de nuestros pueblos (...) estamos aquí por una razón muy sencilla: porque la relación bilateral ente Estados Unidos y El Salvador nos importan, le importa a Washington", declaró.

La funcionaria aseguró que "El Salvador es un socio vital para nosotros en la región en cada uno de los frentes".

ADOPCIÓN DEL BITCÓIN

La adopción del bitcóin como forma de pago fue incluido en los temas abordados por Nuland y Bukele.

La funcionaria señaló que se habló sobre "garantizar que sea bien regulado, transparente, responsable y que se protejan de los actores malignos".

El Congreso, de amplia mayoría oficialista, aprobó el pasado 9 de junio la Ley Bitcóin que ha generado opiniones encontradas, principalmente por el riesgo que el país se convierta en un paraíso fiscal que propicie el lavado de dinero y la evasión fiscal.

La normativa convierte a El Salvador en el primer país del mundo en darle curso legal a la criptomoneda.