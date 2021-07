La NFL multa al Washington Team con 10 millones de dólares por denuncias de acoso

La liga de football americano (NFL) multó este jueves con 10 millones de dólares al Washington Football Team después que una investigación hallara evidencias de acoso sexual a empleadas, hostigamiento e intimidación dentro de la franquicia.

En un comunicado el comisionado de la NFL, Roger Goodell, dijo que los investigadores independientes describieron el entorno laboral en el equipo como "muy poco profesional" tanto "en general como en particular para las mujeres".

"El acoso y la intimidación ocurrían con frecuencia y muchos la describieron como una cultura de miedo", dijo el comunicado de la NFL. "Numerosas empleadas reportaron haber experimentado acoso sexual y una falta general de respeto en el lugar de trabajo".

Los investigadores descubrieron que propietarios del equipo y altos directivos prestaron poca o ninguna atención a los problemas y, en algunos casos, incurrieron en conductas inapropiadas, incluyendo el uso de un lenguaje degradante y la vergüenza pública.

"Esto marcó el tono de la organización y llevó a los ejecutivos clave a creer que el comportamiento irrespetuoso y la mala conducta más grave eran aceptables en el lugar de trabajo", afirmó el texto.

La abogada independiente Beth Wilkinson fue nombrada por el equipo de Washington en julio de 2020 para llevar a cabo una investigación sobre la cultura laboral en la organización.

La NFL asumió la supervisión de las pesquisas antes del inicio de la temporada 2020.

La investigación fue motivada por las revelaciones de 15 ex empleadas que alegaron haber sufrido acoso sexual durante su estancia en el equipo.

Una de ellas, Emily Applegate, dijo al diario The Washington Post que había sido abusada verbalmente por un ex ejecutivo de alto nivel y se le había ordenado usar ropa ajustada durante las reuniones con los clientes.

Applegate señaló que el equipo había sido indiferente a los reclamos de otra empleada que alegaba haber sido manoseada por el dueño de un palco del estadio.

- Conflictos pasados -

La NFL dijo el jueves que la firma de Wilkinson entrevistó a más de 150 personas, la mayoría de ellas empleados antiguos y actuales. El dueño del equipo, Dan Snyder, fue entrevistado dos veces durante la investigación.

La liga dijo que ninguno de los gerentes o ejecutivos involucrados en las malas conductas seguían en el club.

El controvertido Dan Snyder no estaba entre los ejecutivos acusados de comportamiento inapropiado.

"En los últimos meses he aprendido mucho sobre el funcionamiento de mi club y el tipo de lugar de trabajo que teníamos", dijo Snyder en un comunicado el jueves.

"Ahora está claro que la cultura no era la que debería ser, pero no me di cuenta de la magnitud de los problemas, ni de mi papel al permitir que esa cultura se desarrollara y continuara. Sé que, como propietario, soy el responsable último del lugar de trabajo. Lo he dicho y lo repito", afirmó.

"Siento un gran remordimiento por las personas que tuvieron experiencias difíciles, incluso traumáticas, mientras trabajaban aquí", agregó. "No puedo echar atrás el reloj, pero prometo que nadie que trabaje aquí volverá a tener ese tipo de experiencia".

Los 10 millones de dólares de multa serán distribuidos en organizaciones que promueven iniciativas contra el acoso y por una mejor cultura laboral, particularmente para mujeres y minorías.

Dos años antes de las denuncias de acoso, los exRedskins ya recibieron señalamientos del equipo de animadoras, quienes reclamaron que se les exigió posar en toples durante una sesión de fotos para el calendario en Costa Rica.

Algunas de ellas también dijeron que se les demandó acompañar a patrocinadores a un club nocturno.

El Washington Football Team era conocido anteriormente como los Redskins, un apodo considerado racialmente ofensivo que fue eliminado tras la presión de los patrocinadores.

