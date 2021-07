Jodie Foster y Matt Damon reflexionarán sobre su trabajo y el cine en Cannes

La actriz y directora estadounidense Jodie Foster. EFE/Sebastien Nogier/Archivo

París, 1 jul (EFE).- La actriz y directora estadounidense Jodie Foster y el actor Matt Damon son dos de los seis invitados por el Festival de Cannes a hablar sobre su trabajo y el cine en la 74 edición del certamen, que organiza un encuentro entre los artistas y el público para adentrarse en su pasión por el séptimo arte.

Foster (Los Ángeles, 1962), presente en Cannes en el pasado con filmes como "Taxi Driver" (1976) o "Money Monster" (2016), es además la invitada de honor en la ceremonia de apertura este próximo martes, donde recibirá una Palma de Oro de Honor.

Damon (Boston, 1970) participa este año fuera de competición con "Stillwater", de Todd McCarthy. La última vez que recorrió la famosa alfombra roja fue en 2013 con "Behind the candelabra", de Steven Soderbergh.

Cannes ofrecerá la ocasión de hablar con ellos en unos encuentros que, según dijo el festival este jueves, suponen unos raros momentos de comunión entre los artistas y el público en torno a la cinefilia y su trayectoria.

El cineasta italiano Marco Bellocchio (Bobbio, 1939), del que este año se proyecta en la nueva sección Cannes Première su documental "Marx puó aspettare", estará también en otra de esas sesiones y suma a su participación la Palma de Oro de Honor que recibirá en la clausura, el día 17.

Completan el cartel conocido hasta ahora la actriz francesa Isabelle Huppert y el actor y cineasta británico Steve McQueen, que el año pasado, en una edición que finalmente no tuvo lugar debido a la pandemia, fue seleccionado con dos de los filmes de su antología "Small Axe": "Mangrove" y "Lovers Rock".

El festival se reserva una sorpresa para otra de esas conversaciones, "una gran personalidad del cine mundial, gran amigo de Cannes", y que según el comunicado, que no ha facilitado su identidad, es un artista que ha marcado la historia del certamen.