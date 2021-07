Japón.- El Gobierno japonés aún no descarta celebrar los JJOO sin público si empeora la pandemia

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, ha reiterado que celebrar los Juegos Olímpicos sin público sigue siendo una "posibilidad" a menos de un mes de su inicio, a expensas de cómo evolucione la pandemia de COVID-19 en las próximas semanas.



"Ya he dicho antes que existe la posibilidad de que no haya espectadores", ha declarado Suga este jueves, en unas declaraciones ante los medios en los que ha prometido que "la seguridad de la población japonesa será la principal prioridad" a tener en cuenta.



El primer ministro, no obstante, ha matizado que cualquier decisión se adoptará en consenso con todas las partes implicadas en el evento, entre ellas el Comité Olímpico Internacional (COI) y las autoridades locales de Tokio, según la agencia de noticias Kiodo, que ya ha adelantado que solo podrán asistir a las ceremonias de apertura y clausura los atletas que tengan permiso esos días para estar en la Villa Olímpica.



El pico de contagios de abril y mayo, en el marco del cual se declaró un estado de emergencia en la prefectura de Tokio, hizo temer que los Juegos no se pudiesen celebrar en unas condiciones sanitarias mínimas. Más de 800.000 personas ha dado positivo por coronavirus en Japón desde el inicio de la pandemia.



Las alertas también saltaron después de que dos miembros de la delegación ugandesa diesen positivo a su llegada a Japón. El primero al que se le diagnosticó COVID-19 ha concluido ya la cuarentena, mientras que el grueso del equipo no podrá abandonar su reclusión hasta el martes de la próxima semana.