Honduras comienza a aplicar la vacuna Moderna donada por Estados Unidos

Tegucigalpa, 1 jul (EFE).- Honduras comenzó este jueves a aplicar la vacuna contra la covid-19 de Moderna, gracias a una donación de Estados Unidos, y los primeros en recibirla fueron personas mayores de 70 años, informaron las autoridades sanitarias.

Estas vacunas corresponden a un lote de 1,5 millones de dosis de Moderna donadas la semana pasada por el Gobierno de Estados Unidos, para apoyar el combate de la pandemia en Honduras.

Largas filas, aglomeraciones y reclamos en los centros de vacunación han marcado hoy la continuación de la inoculación en el país centroamericano, que ya supera las 7.000 muertes y se acerca a los 263.000 contagios.

Muchos hondureños indicaron a periodistas que tuvieron que hacer guardia en algunos puntos de vacunación establecidos por el Gobierno desde las 02.00 hora local (08.00 GMT) a la espera de ser vacunados.

"Ha sido un desorden, hay personas desde las dos de la mañana (...) está demasiado lento y cuando logramos llegar a la puerta ya no hay vacunas", indicó a Efe Carlos Rodríguez, de 60 años, mientras esperaba para vacunarse, pese a no haber sido convocado.

Hilda Pereira, de 65 años, dijo a Efe que estuvo esperando por más de seis horas en la cola y no logró vacunarse debido a su edad.

"Vine con mi esposo, él sí se pudo vacunar porque tiene 75 años, pero a mí no me la pusieron", lamentó la mujer, quien comentó que espera que la próxima semana se pueda inocular.

La Secretaría de Salud de Honduras prevé inmunizar en los próximos días a 63.575 personas mayores de 60 años en tres centros móviles y ocho puntos fijos de vacunación.

Además, tiene previsto vacunar a líderes religiosos, trabajadores de aeropuertos y de gasolineras no afiliadas al Seguro Social.

Un total de 4.600 empleados del transporte público serán vacunados a partir de este viernes, mientras que la próxima semana recibirán la segunda dosis alrededor de 13.000 empleados sanitarios.

La siguiente semana también se vacunará con la primera dosis de Moderna a 6.571 presos de dos cárceles del país centroamericano.

El jefe de la Región Metropolitana del Distrito Central, Harry Bock, dijo que también serán inmunizados con Moderna 24.892 vendedores de mercados populares.

Honduras ha recibido más de 2,6 millones de vacunas anticovid, entre compradas y donadas, según cifras oficiales.

En este país de 9,5 millones de habitantes se han vacunado, por el momento, con al menos una dosis, unas 800.000 personas, según la ministra hondureña de Salud, Alba Consuelo Flores.