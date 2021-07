Hal Steinbrenner asegura que Boone y Cashman seguirán con los Yanquis

El dueño de los Yanquis de Nueva York, Hal Steinbrenner. EFE/EPA/JUSTIN LANE/Archivo

Nueva York, 1 jul (EFE).- El dueño de los Yanquis de Nueva York, Hal Steinbrenner, informó este jueves que el manejador del equipo Aaron Boone y el gerente general Brian Cashman seguirán en sus respectivos puestos a pesar de la mala racha de juego de los Bombarderos del Bronx.

Steinbrenner prometió la continuidad de ambos dirigentes y la del núcleo del equipo después que la pasada noche el equipo sufrió otra derrota frustrante por 8-11 ante los Angelinos de Los Ángeles, a pesar que tenían ventaja de cuatro carreras en la novena entrada, tras haber conseguido racimo de siete en la primera.

El dueño de los Yanquis habló este jueves con los periodistas para valorar la situación deportiva por la que atraviesa el equipo, que tiene marca de 41-39, ocupan el cuarto lugar de la División Este de la Liga Americana y están a ocho juegos de los Medias Rojas de Boston, que son los líderes.

Steinbrenner, de 51 años, dejó claro que no actúa como su difunto padre impulsivo, George, quien dirigió a los Yanquis de 1973 a 2008 y cambió de manejadores 21 veces.

"Ciertamente hizo mucho eso. Creo que lo que la gente olvida es que muchas veces no ayudó, no funcionó. Y muchas veces, francamente, fue criticado por eso, ¿verdad?" comentó Steinbrenner. "Así que solo creo en ver todo el trabajo de un empleado, independientemente del departamento en el que se encuentre. Y lo hacemos año tras año y todas las temporadas".

Steinbrenner fue más específico al comentar que "incluso alguien está en medio de un contrato, al final del año, voy a ver su desempeño y a tomar una decisión sobre su continuidad, al margen que esté o no bajo contrato".

El dueño de los Yanquis también rechazó que sea el directivo que vaya a reaccionar de manera instintiva de cara a calmar los ánimos de determinadas personas.

"Nunca estaré en el lado de hacer cambios en medio de un año cuando además realmente creo que no hay un problema", subrayó Steinbrenner. "Creo en superar los problemas con trabajo y esfuerzo".

También el jueves, los Yanquis adquirieron al jardinero Tim Locastro de los Diamondbacks de Arizona a cambio del derecho Keegan Curtis.

Locastro, de 28 años, bateador de .234 en su carrera, está bateando .178 con un cuadrangular y cinco carreras impulsadas esta temporada. Curtis, de 25 años, estaba lanzando en Doble A para los Yanquis con efectividad de 3.94 en 12 apariciones.