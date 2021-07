Fútbol/Euro.- Roberto Martínez, sobre Hazard y De Bruyne: "Decidiré en los últimos minutos, no es un póquer mentiroso"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El seleccionador de Bélgica, el español Roberto Martínez, dejó en el aire la participación de Eden Hazard y Kevin de Bruyne en los cuartos de final de la Eurocopa que disputarán este viernes (21 horas) frente a Italia y aseguró que sus declaraciones "no" son "un póquer mentiroso".



De Bruyne y Hazard tuvieron que ser sustituidos por lesión en el partido de octavos de final ante la selección de Portugal. Este jueves ninguno de los dos tomó parte en la sesión de entrenamiento, pero el seleccionador de los 'diablos rojos' quiso ser prudente y aseguró que no se trata una estrategia para confundir a los italianos.



"De Bruyne y Hazard no pudieron entrenar este jueves por la mañana. Se esperaba que lo hicieran porque han pasado 24 horas más. Tomaré una decisión en los últimos minutos. Pero cada hora trae positivismo. Así que es demasiado temprano para tomar un posición. No es un póquer mentiroso", dijo Martínez ante los medios.



"La idea es poner a los jugadores en buena forma. No soy arrogante, sólo quiero que mis jugadores estén preparados. Y puede ser difícil para Eden y Kevin... En primer lugar son decisiones médicas", manifestó el técnico catalán sobre la participación de ambos jugadores en el duelo que se disputará en Múnich este viernes.



Preguntado por su rival, Martínez tiene claro que "Italia atacará desde el primer segundo; será un equipo muy estructurado y dinámico". "Cada jugador conoce su papel", reconoció el seleccionador belga, que destacó el récord de 31 partidos invicto del combinado 'azzurro'.



"Eso no sucede solo a menos que seas una muy buena plantilla. Contra Portugal también tuvimos que preguntarnos, ¿podemos vencer al actual poseedor del título y al ganador de la Nations League? Podríamos. Así que ahora preguntamos si podemos vencer a un equipo talentoso y bien organizado como Italia", sentenció.



Además, Roberto Martínez subrayó el "respeto inmenso" que tienen por la selección italiana -una de las sensaciones del torneo continental- y por sus "jugadores fantásticos". "Evolucionan de forma colectiva, son un equipo fuerte", finalizó.