Fútbol.- Xavi: "Es complicado el entorno de la selección y más con un seleccionador que no lleva jugadores del Madrid"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El exinternacional español Xavi Hernández, actual técnico del Al-Sadd, destacó el mérito de la selección española en la Eurocopa por lo "complicado" que es el "entorno" del equipo nacional, sobre todo "con un seleccionador -Luis Enrique Martínez- que no lleva jugadores del Madrid".



"Nosotros también lo vivimos, el entorno de España es muy crítico, hay mucha exigencia y es una pena porque no se hace equipo ni en prensa, ni la prensa con el equipo. Es difícil y por eso es más complicado en España ganar títulos. Nosotros lo conseguimos con nuestra generación pero no es sencillo", indicó Xavi Hernández en declaraciones a 'Vamos'.



"Es complicado el entorno. Y más con un seleccionador que no lleva jugadores del Madrid con el entorno madridista que es la selección. Al final tienes que aceptar las críticas, evadirte un poco y centrarte en el juego. Lo están haciendo muy bien y ya están en cuartos de final", dijo sobre 'la Roja', que se enfrenta este viernes a Suiza (18 horas).



En otras cuestiones, Xavi elogió el papel de Pedri. "Sorprende sobre todo la edad, con 18 años tiene esa madurez y marcan diferencias en Barça y en la selección... ya se ve que es un jugador inteligente, con mucha capacidad para pensar, en el uno contra uno. Es un talento y hay que cuidarle y disfrutar de él", afirmó.



Por último, Xavi no tiene dudas de que Messi seguirá vistiendo de blaugrana la próxima temporada. "El Barça necesita a Messi y Messi necesita al Barça. Vamos a ver cómo queda la situación, pero yo veo a Leo feliz en Barcelona y todo indica que va a renovar. Espero que sea en breve y le deseo todo lo mejor. Al final se pondrán de acuerdo e imagino que en pocos días se anunciará su renovación", sentenció.