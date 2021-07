Fútbol.- El extremo Jadon Sancho ficha por el Manchester United

El internacional inglés, ex del City, regresa a Mánchester para ser 'red devil'



BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)



El jugador inglés Jadon Sancho jugará en el Manchester United a partir de esta temporada tras llegar el club de Old Trafford a un acuerdo con el Borussia Dortmund alemán, y se confirma así el regreso del ex 'citizen' a Mánchester, ahora en el bando contrario.



"El Manchester United se complace en anunciar que ha llegado a un principio de acuerdo con el Borussia Dortmund para el traspaso de Jadon Sancho", anunció el club 'mancuniano'.



No obstante, el fichaje está sujeto a condiciones contractuales y a un examen médico, que se completará después de la participación de Jadon Sancho en la Euro 2020, en la que Inglaterra está en cuartos de final --se mide a Ucrania-- tras eliminar a Alemania.



Sancho es a sus 21 años uno de los jóvenes valores ingleses, si bien no está teniendo demasiada presencia en esta Eurocopa, en la que sólo ha participado en 6 minutos en el triunfo del Grupo D sobre la República Checa.



El extremo derecho, que puede actuar también en banda izquierda, ha jugado 104 partidos en la Bundesliga con el Dortmund, con 38 goles y 51 asistencias.



Destaca por su velocidad y desborde, y tras triunfar en Alemania regresa a Mánchester pero dejando los 'sky blue' atrás, habiéndose formado en las categorías de base del City antes de ir a Dortmund, para intentar triunfar ahora como 'red devil'.