Estados Unidos.- Robinhood inicia formalmente el proceso para salir a Bolsa en EEUU

La empresa de servicios de inversión Robinhood ha iniciado formalmente este jueves el proceso para salir a Bolsa en Estados Unidos, aunque todavía no ha especificado el volumen de acciones que espera vender ni al precio al que quiere colocar los títulos, según se desprende del folleto de la operación remitido este jueves a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) del país.



En el apartado en el que se registran los fondos máximos que espera recaudar la empresa con la colocación inicial de acciones entre inversores figura 100 millones de dólares (84,3 millones de euros). No obstante, esta es solamente una cifra temporal. Es habitual que las empresas registren esta cifra para más adelante delimitar la cifra real.



La Autoridad Reguladora de la Industria Financiera de Estados Unidos (Finra, por sus siglas en inglés) impuso el miércoles una sanción sin precedentes de 70 millones de dólares (60 millones de euros) a la compañía de 'trading' por los perjuicios causados a millones de clientes en los últimos meses.



En la oferta pública de venta (OPV) participan como entidades colocadoras Goldman Sachs, JPMorgan, Barclays, Wells Fargo, Citigroup, Mizuho, BMO Capital Markets, KeyBanc Capital Markets, Piper Sandler, Rosenblatt Securities, Banco Santander, Academy Securities, Loop Capital Markets, Ramírez & Co y Siebert Williams Shank.



En el conjunto de 2020, RobinHood se anotó un beneficio neto atribuido de 7,4 millones de dólares (6,2 millones de euros), frente a las pérdidas de 106,6 millones (89,9 millones de euros) del año anterior. De su lado, los ingresos se multiplicaron por más de tres, hasta alcanzar los 958,8 millones de dólares (808 millones de euros).