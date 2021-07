Estados Unidos.- Biden valora positivamente la reforma fiscal acordada por la OCDE y asegura que hará a EEUU "más competitiva"

WASHINGTON, 1 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha valorado de forma positiva el acuerdo al que han llegado 130 países en el seno de la OCDE para formar el sistema tributario internacional y establecer una serie de fiscalidades mínimas, al tiempo que ha asegurado que este nuevo marco hará al país "más competitivo".



En un comunicado difundido por la Casa Blanca, el presidente estadounidense ha agradecido a todos los países firmantes del acuerdo por apoyar una tasa mínima del 15% en el Impuesto sobre Sociedades.



"Con un tipo mínimo sobre Sociedades en marcha, las corporaciones multinacionales ya no serán capaces de enfrentar a unos países con otros para bajar los impuestos y proteger sus beneficios a expensas de los ingresos públicos. Ya no serán capaces de evitar pagar su parte justa ocultando los beneficios generados en EEUU, o en cualquier otro país, en jurisdicciones de bajos impuestos", ha asegurado Biden.



Según el presidente, este acuerdo "hará a EEUU más competitiva" y permitirá que el Gobierno dedique los nuevos recursos a realizar más inversiones "necesarias" para mantener al país a la cabeza de al economía global.



El acuerdo fiscal de la OCDE no es automático, sino que los países tienen que trasponer esa legislación a sus ordenamientos jurídicos. Por eso, Biden considera "imperativo" que el país reforme sus leyes fiscales para empresas.