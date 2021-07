España.- Casado denuncia el uso "tóxico" de los acuerdos por Sánchez, el día que CEOE firma el pacto de pensiones

01-07-2021 El líder del PP, Pablo Casado (i), saluda al presidente de CEOE, Antonio Garamendi, a su llegada al Curso de Verano 'El futuro de los autónomos y emprendedores en la era Post-Covid', a 1 de julio de 2021, en la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, (España). Organizado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos en la Universidad Rey Juan Carlos, el curso tiene como objetivo abordar la situación de los trabajadores autónomos y de los emprendedores tras los estragos producidos por la pandemia de la Covid-19. El ciclo de conferencias se desarrolla en colaboración con la colaboración de ATA, Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, y el Banco Sabadell. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press



El presidente de la patronal tiende la mano al líder del PP y le ofrece "colaboración" porque "es buena" la alternancia "cuando toque"



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El líder del PP, Pablo Casado, ha denunciado este jueves, delante del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, el uso "tóxico" de los acuerdos que realiza el Gobierno liderado por Pedro Sánchez, aunque ha dicho que "respeta" las decisiones que tomen la patronal, los sindicatos y las organizaciones de autónomos.



El jefe de la oposición ha lanzado esta crítica el mismo día que el presidente del Gobierno firma en Moncloa con los responsables de la CEOE, CEPYME, CCOO y UGT el principio de acuerdo que han alcanzado para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas y reforzar la sostenibilidad del sistema público de pensiones.



Garamendi y Casado han participado juntos en el curso de verano que organiza la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en la Universidad Rey Juan Carlos dedicado a los autónomos y los emprendedores. Esta foto --ambos se han saludado a la entrada del curso-- se produce tras las diferencias que el PP y la patronal han evidenciando estas dos últimas semanas sobre indultos y sobre pensiones.



CASADO: "EL GOBIERNO VA A ARRUINAR A NUESTROS HIJOS"



Apenas una hora antes de que se firme en Moncloa ese pacto por las pensiones, Casado ha asegurado que el PP respeta "absolutamente la actuación y las decisiones" de los agentes sociales, pero ha subrayado que el Gobierno "está haciendo un uso tóxico de la propaganda de comunicación de todos los acuerdos a los que quiere llegar".



Casado ha recalcado que "nunca se había visto un Gobierno que abusara tanto a la hora de intentar trasladar a la opinión pública que hay acuerdos", llevando a las asociaciones y organizaciones "retratarse con un logotipo oficial, pianista o un entorno propagandístico". Y haciendo además que "el Parlamento no tenga "absolutamente nada que decir al respecto", según ha criticado.



"Pensamos que el Gobierno se ha convertido en un Gobierno tóxico", ha abundado el presidente del PP, para recriminar al Ejecutivo que no cuente con el Parlamento ni con su formación en ningún momento, algo que, según ha dicho, tienen que "denunciar".



Tras asegurar que hay un Gobierno que "está pensando en las próximas elecciones y no en la próxima generación", ha afirmado que lo que está pasando le recuerda a lo que pasó en España en 2010 con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. "Va a arruinar a nuestros hijos y ya lo reconocen hasta por escrito", ha enfatizado.



Casado ha señalado que este Gobierno, con Podemos, quiere derogar la reforma laboral y de las pensiones que aprobó el PP e incluso apuesta por "recuperar la mesa de autodeterminación". "Entenderá que con esos mimbres, yo no puedo hacer gestos con este Gobierno y tengo que decir que hay una alternativa, futuro, esperanza y otra forma de hacer las cosas", ha proclamado, para insistir que en esa línea de actuación "con este Gobierno es imposible".



GARAMENDI OFRECE COLABORACIÓN A SU "BUEN AMIGO" CASADO



Por su parte, Garamendi ha abierto su intervención saludando a su "buen amigo" Pablo Casado y ha recalcado que la CEOE defiende, el Estado de Derecho, el imperio de la ley y la monarquía parlamentaria". "Lo decimos siempre pero creo que hay que seguir diciéndolo", ha enfatizado.



Tras poner en valor la "lealtad institucional", Garamendi ha señalado que para la patronal el principal partido de la oposición es "clave" también porque en España la propia Constitución "dice que también es buena la alternancia cuando toque". "Muchas gracias por estar aquí, siempre es un lujo acompañarte", ha dicho a Casado.



En ese momento, ha tomado la palabra el presidente del PP, que ha agradecido al presidente de ATA, Lorenzo Amor, la invitación al curso y la labor de lo autónomos, que "ha sido fundamental en estos meses tan complejos" de pandemia. De la misma manera, ha dado las gracias al presidente de la CEOE por "la labor" que han realizado "en favor de los empresarios".