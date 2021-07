El español Carles Gil, del Revolution, elegido Jugador del Mes en la MLS

Nueva York, 1 jul (EFE).- El centrocampista español Carles Gil, del New England Revolution, fue elegido Jugador del Mes de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos por su aportación durante la competición del pasado junio.

Gil registró cinco asistencias en junio, de los siete goles que el Revolución marcó del 23 al 26 de junio.

El centrocampista español dio las asistencias en cinco goles consecutivos del Revolution, empatando la sexta mejor marca en la historia de la MLS.

Gil acumuló 10 asistencias en los primeros 10 partidos de una temporada, que lo convirtió en el segundo jugador de la MLS que lo consigue después que el primero en hacerlo fue el exmediocampista colombiano Carlos 'el Pibe' Valderrama.

La aportación de Gil comenzó con dos asistencias en la victoria del Revolution por 3-2 contra el New York City FC el pasado 19 de junio.

Luego, en la victoria de Nueva Inglaterra sobre los New York Red Bulls el 23 de junio, Gil ayudó en todos los goles de la victoria por 3-2 que extendió la racha ganadora del Revolution a cinco partidos, uno menos que el récord del club.

Las actuaciones extendieron la racha personal de Gil a cinco partidos consecutivos con una asistencia, igualando la octava carrera más larga en la historia de la MLS.

De esta manera, Gil comenzó la campaña de la MLS 2021 con una de las mejores rachas en la historia de la liga, ya que el mediocampista es el segundo jugador en acumular 10 asistencias en los primeros 10 partidos de su equipo, después de Valderrama, que lo logró con el Tampa Bay Mutiny en el 2000.

Valderrama pasó a contar 26 asistencias en la temporada del 2000, un récord que aún se mantiene hasta el día de hoy, y es solo uno de los tres jugadores en la historia de la MLS en llegar 20 o más asistencias en una sola temporada.

El Jugador del Mes de la MLS es elegido por un panel de miembros selectos de los medios de comunicación nacionales en un proceso realizado por MLS Communications.