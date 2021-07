El Barça espera 'refichar' a Messi en los próximos días

El jugador del FC Barcelona Leo Messi. EFE/Alejandro García/Archivo

Barcelona, 1 jul (EFE).- El FC Barcelona espera cerrar, en los próximos días, la continuidad del delantero argentino Lionel Messi, que este miércoles 30 de junio finalizó contrato con el conjunto azulgrana.

Aunque el astro argentino quedará desvinculado oficialmente del Barcelona a partir de mañana, en el club no están preocupados por la efeméride, pues según aseguraron a EFE fuentes de la entidad catalana, la voluntad de ambas partes es firmar "lo antes posible" el nuevo contrato.

El problema reside en la complejidad de una operación que, tal como avanzó Catalunya Ràdio, garantizaría la continuidad de Messi como capitán del Barça las dos próximas temporadas.

En primer lugar, debe resolverse la forma de pago y la fiscalidad de las cantidades que ha de cobrar el astro argentino, y a continuación, encajar el nuevo contrato en los criterios de 'fair play' financiero que exige LaLiga.

Y es que el club debe reducir de forma drástica la masa salarial de la primer plantilla azulgrana, que actualmente representa el 110% de los ingresos de la entidad, mermados por el covid y la mala gestión de la junta anterior, y que no debería superar el 60% de la facturación.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ya avanzó su deseo de regalar a la afición culé el anuncio de la renovación de Messi el pasado 24 de junio, Día de Sant Joan -su santo- y del 34 cumpleaños del jugador. Y sino, le hubiera gustado anunciarlo ayer martes, 29 de junio, coincidiendo con su 59 cumpleaños. Sin embargo, la noticia de la continuidad de Leo Messi tendrá que esperar algunos días más.

En cualquier caso, y aunque Leo ya no es oficialmente jugador del Barça, el club seguirá vinculando su imagen corporativa a la figura del '10'.

De esto modo, la camiseta de Messi se seguirá vendiendo en las tiendas oficiales del FC Barcelona, y la web y el resto de medios del club continuarán cubriendo la actualidad del internacional argentino como si todavía fuera un jugador más de la primera plantilla.