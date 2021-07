Eiza González y Luis Gerardo Méndez entre invitados para votar en los Óscar

La actriz mexicana Eiza Gonzalez. EFE/EPA/RINGO CHIU/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 1 jul (EFE).- La Academia de Hollywood invitó a los actores mexicanos Eiza González y Luis Gerardo Méndez a formar parte de la institución que vota los Óscar, que este año ha convocado a 395 personas procedentes de 49 países.

El 46 % de esas invitaciones se ha enviado a mujeres, el 39 % corresponde a personas de color y más del 50 % fueron para profesionales de fuera de Estados Unidos, destacó la institución.

Los profesionales tendrán que aceptar las invitaciones, que este año se han repartido a un menor número de personas que el anterior, cuando se aceptó a más de 800 miembros con el objetivo de aumentar la diversidad en sus filas.

Entre los latinos, además de González y Gerardo Méndez, destacan los actores Jesse Borrego (mexicano-estadounidense) y Wagner Moura (brasileño).

También podrán ingresar los directores de fotografía chilenos Manuel Alberto Claro y Pablo Valdés, la diseñadora de vestuario Muriel Parra (también chilena), y el maquillador español Nacho Díaz.

Entre los nombres populares de Hollywood invitados por la Academia figuran Maria Bakalova ("Borat"), Vanessa Kirby ("Mission Impossible"), Issa Rae ("The Lovebirds") Yuh-Jung Youn y Steven Yeun ("Minari").

Emerald Fennell, ganadora del Óscar a mejor guion original por "Promising Young Woman", podrá acceder a las filas junto a Florain Zeller, vencedor en la categoría de mejor guion adaptado por "The Father".

Asimismo, las cantantes H.E.R. y Janet Jackson recibieron una invitación.

Con los nuevos ingresos, la Academia de Hollywood contará con un total aproximado de 9.750 miembros.

En enero de 2016, la institución anunció una serie de cambios con el objetivo de duplicar entre sus miembros el número de mujeres y personas de diversas razas, una manera de aplacar las críticas por la falta de diversidad en los Óscar.

Pedro Pascal, Alice Braga, Ricardo Darín, Javier Cámara, Daniela Vega, Carmen Maura, Carlos Bardem, Natalia De Molina y Rossy De Palma son algunos de los profesionales que han entrado en la Academia en los últimos años.