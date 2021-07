EE.UU. señala por corrupción a 55 funcionarios centroamericanos en una nueva lista

Fotografía de archivo del expresidente de Honduras Porfirio Lobo (2010-2014). EFE/Gustavo Amador/Archivo

Washington, 1 jul (EFE).- El Departamento de Estado de EE.UU. publicó este jueves una lista de 55 funcionarios y exfuncionarios centroamericanos a los que señala por corrupción, entre los que destacan el expresidente hondureño Porfirio "Pepe" Lobo y su esposa, la exprimera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo.

El listado incluye a personas que, según EE.UU., son sospechosas de corrupción o de socavar la democracia en El Salvador, Guatemala y Honduras, países que conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica y en los que la Administración del presidente Joe Biden ha centrado su estrategia para frenar la inmigración irregular hacia EE.UU.

El registro de los nombres fue difundido en cumplimiento de la "Ley de Compromiso Mejorada entre Estados Unidos y el Triángulo del Norte", aprobada en diciembre pasado y promovida por el ahora excongresista demócrata Eliot Engel.

Dicha norma establece la creación de una "lista Engel" de actores corruptos y antidemocráticos a quienes se les negará la entrada a EE.UU. y que no podrán obtener visados para viajar a ese país.

En total, el reporte incluye a 55 funcionarios acusados de corrupción: 14 de El Salvador, 20 de Guatemala y 21 de Honduras.

En el caso de Honduras, EE.UU. acusa a "Pepe" Lobo de haber aceptado sobornos de un cartel del narcotráfico y asegura que su esposa malversó fondos.

Además, el Departamento de Estado señala por corrupción a los diputados Juan Carlos Valenzuela Molina, Welsy Milena Vásquez López, Milton Jesús Puerto Oseguera, Gustavo Albert Pérez, Óscar Nájera y Gladys Aurora López, entre otros.

En el informe, no aparece el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, al que la Fiscalía de Nueva York vincula con actividades de narcotráfico.

Con respecto a El Salvador, el informe acusa a la jefa del Gabinete del presidente Nayib Bukele, Carolina Recinos, de haber incurrido en una "corrupción significativa mediante la malversación de fondos públicos para beneficio personal" y asegura que también participó en un esquema de lavado de dinero.

La "lista negra" también incluye a Rogelio Rivas, separado del cargo de ministro de Seguridad a mediados de marzo pasado.

De igual forma son mencionados José Luis Merino, quien fue viceministro de Relaciones Exteriores, exguerrillero y uno de los principales líderes del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa por el FMLN y procesado actualmente bajo cargos de corrupción.

Por otro lado, en lo relativo a Guatemala, el informe menciona al congresista Boris Roberto España Cáceres y al ex primer secretario del Congreso de Guatemala Felipe Alejos Lorenzana, quien ya fue sancionado por EE.UU. y al que ahora se le acusa de "haber participado en actos de corrupción para enriquecerse a sí mismo".

La "lista negra" incluye los nombres de Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, ex jefe de gabinete del presidente Álvaro Colom (2008-2012) y del excandidato presidencial Mario Amílcar Estrada, condenado por narcotráfico a 15 años de prisión en febrero de este año por una corte de Nueva York.

En un comunicado, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, explicó que el objetivo de la lista publicada hoy es "apoyar al pueblo de Guatemala, Honduras y El Salvador en sus esfuerzos para formar una región democrática, próspera y segura".

El presidente de EE.UU., Joe Biden, se ha propuesto combatir la corrupción e impulsar programas de desarrollo en los países del Triángulo Norte como parte de su estrategia para frenar la inmigración irregular.