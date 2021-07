EEUU.- Pelosi incluye a la denostada Liz Cheney en la comisión que investigará el asalto al Capitolio

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha anunciado este jueves la composición de la comisión que investigará el asalto al Capitolio, a la que se sumará la republicana Liz Cheney, denostada por los republicanos por criticar abiertamente la postura del expresidente Donald Trump en relación a los incidentes del 6 de enero.



El demócrata Bennie Thompson encabezará este grupo, para el que Pelosi se ha reservado el derecho a nombrar a ocho miembros. El líder de la minoría republicana, Kevin McCarthy, tiene derecho a plantear cinco nombres, aunque técnicamente la presidenta de la Cámara podría vetar si alguno no le gusta, informa CNN.



McCarthy ya amenazó a los miembros de su partido con la expulsión si alguno de ellos aceptaba una oferta de Pelosi, aunque esta ha preferido no entrar este jueves en polémicas que considera internas. Sí ha dicho sentirse "honrada y orgullosa" del paso adelante de Cheney, antigua 'número tres' del Partido Republicano en la Cámara de Representantes.



Igualmente "honrada" se siente Cheney, quien considera que "el Congreso está obligado a realizar una investigación plena del ataque más serio sufrido por el Capitolio desde 1814". "Ese día vimos el espacio más sagrado de nuestra Republica invadido por una turba enfadada y violenta que intentaba detener el recuento de votos electorales y amenazaba el traspaso pacífico de poder", ha dicho en un comunicado.



El asalto coincidió con el inicio de la sesión conjunta en la que se iba a certificar la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2020 y después de que Trump arengase a las masas con acusaciones de fraude que no han sido demostradas.



El incidente le valió al expresidente su segundo juicio político, en este caso por "incitación de la insurrección". En él, Cheney se erigió como principal voz republicana que se posicionaba junto a la mayoría demócrata, aunque el 'impeachment' terminó muriendo en el Senado.