Ecuador.- El Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador ratifica la destitución del alcalde de Quito

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador ha ratificado este jueves la destitución del alcalde de Quito, Jorge Yunda, que había sido decidida previamente por el Concejo Metropolitano.



En una sesión extraordinaria el Pleno se ha pronunciado en respuesta a consultas de la defensa del alcalde, quienes habían cuestionado el cumplimiento del proceso en la decisión del concejo de optar por la destitución.



El concejo dio este paso a consecuencia de diversos escándalos en los que se acusa al alcalde de corrupción, falta de liderazgo e incumplimiento de sus funciones en la capital de Ecuador.



El tribunal era el último lugar al que Yunda podía acudir para evitar la destitución, por lo que ahora sería reemplazado por el conservador Santiago Guarderas, vicealcalde de Quito. La defensa puede solicitar un recurso de ampliación o aclaración, pero no se modificará la sentencia del TCE, informa 'El Comercio'.



"El dictamen del TCE no me impide el ejercicio de mi cargo, la justicia constitucional ratificó la violación de mis derechos y suspendió los efectos de un proceso viciado de remoción", ha denunciado Yunda tras conocer la decisión del TCE.



Asimismo, ha asegurado que seguirá "en funciones" como regidor de Quito "hasta que el Tribunal Provincial se pronuncie.



Más allá de este hecho, el alcalde enfrenta una investigación por corrupción en relación a unas pruebas defectuosas de COVID-19 adquiridas por su Administración, lo que llevó a un juez en febrero a ordenarle que usara un grillete electrónico en el tobillo.