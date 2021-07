Ecopetrol anuncia una nueva sociedad en Singapur con la mira en el mercado asiático

La sociedad, denominada Ecopetrol Singapore Pte Ltd, "cuenta con un capital social suscrito según las exigencias de la regulación en Singapur y sobre la cual Ecopetrol tendrá una participación directa del 100 %", añadió la empresa. EFE/Guillermo Legaria/Archivo

Bogotá, 1 jul (EFE).- La petrolera estatal colombiana Ecopetrol constituyó una nueva sociedad en Singapur para consolidarse en el mercado asiático a través de la captación de clientes y destinos, así como para estrechar relaciones comerciales en ese continente, según anunció este jueves la compañía.

"Con esta comercializadora esperamos alcanzar un mayor acercamiento con nuestros clientes actuales y potenciales en Asia, al mismo tiempo que tendremos una mejor y eficaz lectura de este mercado para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece", explicó el vicepresidente comercial y de mercadeo de Ecopetrol, Pedro Manrique, citado en un comunicado.

La sociedad, denominada Ecopetrol Singapore Pte Ltd, "cuenta con un capital social suscrito según las exigencias de la regulación en Singapur y sobre la cual Ecopetrol tendrá una participación directa del 100 %", añadió la empresa.

La petrolera además anunció que la nueva comercializadora será propietaria del 100 % del capital social de Ecopetrol Trading Asia Pte Ltd, sociedad que "será constituida en los próximos días, y que tiene como objeto principal la comercialización internacional de crudos y productos del Grupo Empresarial en esa región".

Dicha sociedad también estará en Singapur y Ecopetrol, la compañía más grande de Colombia, será titular del 100 % de su capital por vía indirecta.

"Este es un hito importante para Ecopetrol y el país dado que abre más fronteras para la negociación de nuestros crudos y productos", agregó Manrique sobre las sociedades que comenzarán su operación el próximo año.

Según la información, Ecopetrol Trading Asia Pte Ltd se enfocará en la identificación de mayores oportunidades en el mercado asiático, destino de cerca del 50 % de las ventas de crudo de la compañía, una cantidad cinco veces mayor a la de hace 12 años.

"Además, permitirá maximizar los márgenes de comercialización a través de eficiencias operativas y financieras, al tiempo que aportará mayor competitividad a los crudos pesados del Grupo Ecopetrol en un entorno de transición energética", explicó la empresa.