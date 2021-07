Draghi ve margen para usar políticas expansivas sin miedo a la inflación

EFE/EPA/KENZO TRIBOUILLARD / POOL/Archivo

Roma, 1 jul (EFE).- El primer ministro italiano, Mario Draghi, afirmó este jueves que todavía hay margen para que los países utilicen políticas fiscales expansivas, que ayuden a la recuperación tras la crisis de la pandemia, sin crear presiones inflacionistas.

En un acto organizado por una academia italiana de ciencias, Draghi señaló que la pandemia ha exigido a los países dilatar su gasto público para ayudar a empresas y familias, y que Italia ha otorgado avales para créditos por valor de 208.000 millones de euros y subvenciones por casi 100.000 millones a las empresas.

"Las subvenciones han provocado un aumento de la deuda pública. Los préstamos bancarios garantizados, un crecimiento de la deuda privada", apuntó.

Es probable que "la fase creciente de deuda publica y privada no haya acabado", dijo e indicó que su Ejecutivo está dispuesto a intervenir con nuevos paquetes de estímulos si la pandemia empeora y amenaza el crecimiento económico.

Draghi sostuvo que "a finales de este año, la relación entre la deuda pública y el producto interior bruto (PIB) en Europa habrá crecido unos 15 puntos porcentuales en comparación con finales de 2019" y que, según las estimaciones de la Comisión Europea, la deuda pública en Italia pasará a ser del 160 % del PIB, desde el 135 % del 2019.

El mandatario italiano incidió en la importancia de distinguir entre lo que ya ha llamado en otras ocasiones "deuda buena" y "deuda mala", en función de si el gasto se destina a inversiones que fomenten la productividad o no.

Y rememoró que en 2011, en plena crisis de la deuda en la zona euro, países como Italia no fueron considerados seguros por los inversores y las tasas de interés que debieron pagar para financiar su deuda se dispararon, lo que les llevó a aplicar ajustes para ganar credibilidad.

"En los últimos años, el Banco Central Europeo (BCE) ha resuelto este problema gracias a una política monetaria expansiva", justificada por una inflación baja, dijo.

Pero eso podría no ser siempre así en el futuro, añadió, si la inflación se dispara por encima del objetivo marcado por el BCE, que trabaja para que los precios se mantengan cerca pero por debajo del 2 %.

Por ello, concluyó, los Veintisiete deben comprometerse a reformar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, actualmente suspendido hasta finales del 2022, y debatir cómo mejorar la calidad de la deuda de la zona euro para afrontar futuras crisis y reforzar la independencia del BCE.