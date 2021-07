Director financiero Organización Trump se entrega a la justicia

(Bloomberg) -- El que fuera durante mucho tiempo director financiero de la Organización Trump se entregó a las autoridades de Nueva York, enfrentando cargos relacionados con impuestos, en el ataque más directo contra Donald Trump y sus negocios que surge de la investigación penal que ha llevado durante años el fiscal de distrito de Manhattan Cyrus Vance Jr.

Allen Weisselberg, de 73 años, ingresó por una entrada de carga para evitar las cámaras que esperaban su llegada al bajo Manhattan el jueves, un día después de que un gran jurado lo acusara a él y a la compañía en un extraordinario desafío al expresidente.

Los cargos exactos que enfrenta se darán a conocer más tarde, pero se espera que involucren el no pago de impuestos sobre los beneficios concedidos a Weisselberg, según una persona familiarizada con el tema que pidió no ser identificada por tratarse de asuntos confidenciales. No se espera que Trump sea mencionado en los cargos, pero aumentan la presión sobre Weisselberg para que coopere contra su jefe.

La cooperación de Weisselberg podría dar lugar a un caso más amplio contra la empresa y plantea la posibilidad de un procesamiento histórico y con intereses políticos de un expresidente. Dado que es poco probable que se realice un juicio antes del próximo año, Weisselberg tendrá meses para decidir si lucha contra los cargos o se declara culpable y posiblemente llega a un acuerdo con los fiscales. Ejecutivo de Trump durante cuatro décadas, Weisselberg tiene un conocimiento único de las finanzas y los negocios del expresidente.

Trump ha criticado la investigación de Vance, demócrata, de estar motivada políticamente. “Harán cualquier cosa para detener el movimiento MAGA (y a mí)”, dijo en un comunicado el 28 de junio, refiriéndose al eslogan de su campaña “Make America Great Again“. El exasesor principal de Trump, Jason Miller, dijo el miércoles en su cuenta de Twitter que un caso contra Weisselberg sería un “desastre político” para los demócratas porque no incluía a Trump.

El abogado de la Organización Trump Ronald Fischetti dijo la semana pasada que el caso del fiscal de distrito parecía débil.

“En mis más de 50 años de práctica, nunca antes había visto que la oficina del fiscal de distrito apuntara a una empresa por la compensación de los empleados o los beneficios complementarios”, señaló en una entrevista el 25 de junio. “El Servicio de Impuestos Internos no presentaría, ni habría presentado, un caso como este”.

Pero varios expertos legales dijeron que las acusaciones contra su director financiero plantean un potencial peligro legal para Trump.

“La pregunta no es si este es el caso más sólido que pueden presentar contra la Organización Trump, sino si este es el caso más sólido que pueden presentar contra Weisselberg“, señaló Jeremy Temkin, un exfiscal. “La presión sobre un testigo potencial que coopera cambia significativamente cuando está en el epígrafe de una acusación. Se trata de presionar a Weisselberg y lograr que coopere”.

Enfoque del fiscal

La investigación de Vance se centró inicialmente en el reembolso por parte de la Organización Trump, a través de la oficina de Weisselberg, de los pagos por silencio realizados por Michael Cohen, el antiguo abogado personal de Trump y su arreglador. En el período previo a las elecciones de 2016, Cohen pagó a dos mujeres que afirmaban haber tenido aventuras con Trump.

Desde entonces, la investigación del fiscal de distrito se ha convertido en una revisión de los tratos de la compañía con una variedad de entidades comerciales externas, incluidas Deutsche Bank AG y Ladder Capital, donde trabaja uno de los hijos de Weisselberg. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, se unió a principios de este año a la investigación penal, mientras que también mantiene una investigación civil separada sobre las prácticas comerciales de la empresa, en particular su valoración de las propiedades.

Los fiscales también han examinado una serie de beneficios que la Organización Trump otorgó a los empleados favorecidos, incluyendo a Barry Weisselberg, hijo de Allen, quien administraba propiedades de Trump en la ciudad de Nueva York como Wollman Rink antes de que esas concesiones fueran revocadas por el alcalde Bill DeBlasio este año. Se le proporcionó un apartamento gratuito en un edificio de Trump partir de 2005, informó Bloomberg.

La Organización Trump también pagó las matrículas de las escuelas privadas de los nietos de Allen Weisselberg. Estos beneficios suelen estar sujetos a impuestos, y no declararlos podría constituir un delito.

Para condenar a la Organización Trump o a Weisselberg por fraude fiscal, los fiscales deben probar que tuvieron la intención de defraudar, y deben demostrar el valor de estos beneficios y los impuestos no pagados.

“Los impuestos sobre la nómina se pagan sobre los ingresos”, dijo Susan Hoffinger, una abogada penal fiscal y exfiscal de la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan. “Si esos beneficios complementarios se consideran ingresos, se deben impuestos sobre la nómina”.

