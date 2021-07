Colombia buscará “hacerle daño” a un complicado Uruguay en cuartos de final de la Copa América

Uruguay no es "espectacular", pero sí "práctico", dice lateral colombiano Stefan MedinaBrasilia, 30 Jun 2021 (AFP) - El lateral cafetero Stefan Medina dijo que los uruguayos "pueden no ser espectaculares, pero son prácticos", en una conferencia de prensa virtual en Brasilia, donde se enfrentarán Colombia y Uruguay el sábado por los cuartos de final de la Copa América-2021."Tienen su idea muy clara y en base a eso se hacen demasiado fuertes", señaló, además de destacar sus individualidades de elite."Va a ser un rival muy complicado" ante el cual los cafeteros intentarán minimizar sus puntos fuertes, dijo Medina. El equipo colombiano "debe estar muy atento a cada movimiento"."Seguramente no vamos a ver una Uruguay muy diferente; independientemente del jugador que esté el sistema de juego no cambia mucho y eso los hace un equipo muy competitivo y fuerte", destacó Medina.Colombia viene de una derrota por 2-1 contra Brasil con un polémico arbitraje, en la que pese al resultado demostró su ambición en esta Copa. Contra Uruguay, la clave volverá a estar en la estrategia, dijo Medina: "Venimos de hacer un partido extraordinario contra una de las mejores selecciones del mundo, donde el sistema de juego fue tan clave que no le permitimos muchas opciones a grandes jugadores". A partir de esa base, Colombia debe buscar la manera de "hacerles daño", agregó.Y evaluó que la Copa América "a partir de ahora va a ser mucho más interesante y más competitiva". A su turno, el mediocampista Gustavo Cuéllar valoró a Uruguay como "un equipo muy aguerrido que siempre intenta buscar los partidos", con el juego aéreo como fortaleza."Es importante porque cuando un equipo sale a proponer, va a dejar espacios y nosotros tenemos con qué hacerles daño", indicó.Sobre el antecedente del triunfo 3-0 de Uruguay en noviembre en Barranquilla por el premundial sudamericano a Catar-2022, Cuéllar observó: "Nosotros cambiamos de un proceso a otro, cambiamos de entrenador. Uruguay también ha cambiado en algunas cosas (...) pero creo que vamos sobre una base muy importante que es creando muchas opciones de gol". "Van ser muy importantes los detalles (para) tratar de sacarles las más mínimas ventajas", analizó.mls/ma