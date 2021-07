Balenciaga, la inspiración del futuro museo V&A East de Londres

Interpretación artística del edificio del futuro museo V&A East de Londres, cuyo diseño está inspirado en un vestido del diseñador español Cristóbal Balenciaga. EFE/ V&a East/o?donnell + Tuomey / Ninety90 /Foto cedida

Londres, 1 jul (EFE).- Un vestido del diseñador español Cristóbal Balenciaga inspirará uno de los edificios del nuevo museo V&A East, que llegará al este de Londres entre 2024 y 2025 para rejuvenecer el arte y aumentar la oferta cultural de la ciudad.

Según explica a Efe el director adjunto del Victoria and Albert Museum (V&A), Tim Reeve, fue gracias a una "serendipia", puesto que los arquitectos escudriñaron el museo principal en busca de "pequeños puntos de inspiración" justo en el momento en el que había una exposición sobre Balenciaga.

El estudio encargado del proyecto, de los irlandeses O´Donnell + Tuomey, encontró su numen para el edificio del futuro museo V&A East, que ya está en construcción, al ver unas "radiografías" de los vestidos del diseñador en las que, como cuenta Reeve, se podía apreciar "el esqueleto interior y los pliegues y pequeños espacios que se creaban en la tela".

El complejo cultural V&A East se estructurará no en uno, sino en dos edificios: el ya mencionado museo y el Almacén V&A East, ambos situados a minutos de distancia dentro del que fuese parque olímpico durante Londres 2012 en Stratford, al este de la capital británica.

Un lugar de "hacedores" que vio crecer a artistas de la talla del diseñador Alexander McQueen o el fotógrafo David Baily y que, junto con la construcción de las nuevas sedes de la BBC y el London College of Fashion, aspiran a convertir la zona en el nuevo eje cultural del Londres pospandémico.

"Es el plan correcto, en el lugar correcto y en el momento correcto", aseguró Reeve en el acto de presentación del proyecto, que busca potenciar la creatividad y atraer a audiencias más jóvenes y diversas.

UN VIAJE AL "CORAZÓN" DEL MUSEO

Dará sus primeros pasos en 2024 con la apertura del Almacén V&A East, en lo que supondrá la "mayor y la más estresante mudanza de colecciones de arte en la historia del Reino Unido", pues contará con más de 250.000 objetos, 350.000 libros y hasta 1.000 archivos, admitió Reeve en la rueda de prensa.

Este almacén, que podrá visitar el público, invitará a viajar al "corazón" del museo -sus bambalinas, para descubrir y entender "cómo se almacenan, cuidan y restauran las piezas de arte" desde dentro- y ver en acción a los artistas y diseñadores residentes, relata el director de V&A East, Guy Casely-Hayford.

Entre los objetos más preciados de la colección, se encuentran un par de zapatos que datan del Antiguo Egipto, el único interior completo del arquitecto Frank Lloyd Wright fuera de Estados Unidos o un artesonado de madera del siglo XV procedente del desaparecido palacio de Torrijos (Toledo, centro de España).

UN "SPA PARA EL ALMA"

La forma del armazón del vestido de Balenciaga se vislumbra ya entre los andamios del futuro museo V&A East, que abrirá en 2025, pero ya calienta motores con sus primeras adquisiciones, como el vestido "Daria" de Molly Goddard que Beyoncé llevó en "Black is King" o el retrato de Melissa Thompson, a cargo del estadounidense Kehinde Wiley, entre otros.

Para Casely-Hayford, la pandemia ha puesto de manifiesto "el poder único del arte y de la cultura" para unir a la sociedad, y por eso quiere que el complejo V&A East sea un "spa para el alma" que haga el arte accesible para todos, incluidos aquellos que "piensan que los museos no son para ellos".

Además, confía en que las miles de personas que visiten en el futuro sus instalaciones encuentren la inspiración que buscan, al igual que en su día hicieron los arquitectos al ver el vestido del diseñador español.

"Cada vez que vuelvas, tendremos algo nuevo para ti. Esto es solo el principio. El V&A East ya está aquí", concluye.

Por Raúl Bobé