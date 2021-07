Argentina traspasará a Brasil la Presidencia del Mercosur en una cumbre virtual

El presidente argentino, Alberto Fernández. EFE/Ballesteros/Archivo

Buenos Aires, 1 jul (EFE).- Argentina traspasará la semana próxima a Brasil la Presidencia del Mercosur en el marco de la cumbre semestral del bloque, que se realizará de modo virtual, confirmaron este jueves a Efe fuentes oficiales.

La cita presidencial del bloque también integrado por Uruguay y Paraguay se celebrará el jueves 8 de julio, al cabo de un primer semestre de tensas discusiones internas sobre cuestiones clave de la unión aduanera.

Antes de la cita presidencial, está previsto que el miércoles próximo se realice, también mediante videoconferencia, una reunión ordinaria del Consejo Mercado Común (CMC), el órgano integrado por los ministros de Exteriores y de Economía de los países miembros del Mercosur.

Asimismo, la agenda de encuentros previos a la cumbre incluye una reunión extraordinaria el lunes de la Comisión de Comercio del Mercosur y otra, el martes, del Grupo Mercado Común (GMC), el órgano que reúne a los coordinadores técnicos del bloque.

La cumbre semestral del bloque se celebrará en un contexto de fuertes diferencias entre los socios respecto a cuestiones fundamentales de la unión aduanera, como son el arancel externo común (AEC) y una polémica flexibilización en las normas para la negociación de acuerdos comerciales con terceros países o bloques.

Ambas cuestiones, de hecho, iban a ser abordadas por los cancilleres del bloque en una reunión prevista inicialmente para el 8 de junio, luego pospuesta para el 15 de junio y que finalmente no se celebró.

Las diferencias entre los socios se hicieron manifiestas el pasado 26 de marzo, cuando en el marco de una cumbre extraordinaria para celebrar los 30 años de la creación del grupo, los presidentes de Uruguay y Argentina cruzaron opiniones sobre el estado de situación del proceso de integración.

Uruguay y Brasil impulsan una flexibilización en el mecanismo de negociaciones externas del Mercosur para permitir que los socios del bloque puedan encarar tratativas comerciales con otros países de forma individual, algo a lo que Argentina se resiste.

El bloque, donde las decisiones se adoptan por consenso y no por mayoría, también discute una posible reducción del AEC, cuyo proceso de revisión comenzó hace dos años.

El AEC del Mercosur es de un máximo del 35 %, pero el promedio aplicado es del 12 %, frente a una media global del 5,5 %.

Tanto Uruguay como Brasil promueven una reducción arancelaria sustancial y amplia, pero Argentina, tradicionalmente más proteccionista, ha presentado una propuesta para rebajas más moderadas y selectivas que no afecten a manufacturas nacionales sin capacidad para competir con importaciones desde otros mercados.

En junio, las dos mayores patronales industriales de Argentina y Brasil emitieron una declaración conjunta en la que consideraron "inoportuno" plantear una "reducción unilateral" del AEC "en una coyuntura global tan compleja e incierta".