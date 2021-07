Aprueban interpelar al ministro de Salud chileno por el primer caso de la variante delta

En la imagen, el ministro de Salud de Chile, Enrique Paris (c). EFE/Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 1 jul (EFE).- La Cámara de Diputados de Chile aprobó este jueves interpelar al ministro de Salud, Enrique Paris, por una serie de cuestionamientos relacionados con la pandemia de la covid-19, entre ellos, el manejo en la comunicación del primer contagio de la variante delta que se produjo la semana pasada.

La interpelación, que contó con 66 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones, será concretada el próximo 20 de julio y fue solicitada por un grupo de parlamentarios de oposición con el objetivo de que el titular de cartera rinda cuentas y transparente información relativa a la crisis sanitaria.

"Esperamos que de aquí a esa fecha estén esclarecidas las dudas con respecto al ingreso de la primera paciente con variante delta y que haya una nueva propuesta de gobernanza", afirmó el diputado opositor Miguel Crispi, que estará a cargo del cuestionario.

La disponibilidad de camas en unidades de cuidados intensivos, detalles sobre el proceso de vacunación o los criterios en la toma de decisiones del plan de restricciones del Ministerio de Salud serán otros asuntos a tratar, agregó el diputado.

El pasado jueves se confirmó el primer contagio de la variante delta en una mujer de 43 años procedente de Estados Unidos, que viajó a Chile de emergencia a un funeral y fue diagnosticada varios días después de llegar al país.

En pocos días, el caso generó polémica por las diferentes versiones de lo ocurrido que dieron las autoridades sanitarias: en una primera instancia, no se transparentó que la mujer no había cumplido algunas normas, como hacer una cuarentena de cinco días en un hotel de tránsito, algo obligatoria para quienes entran al país.

Fue Jorge Silva, el alcalde de San Javier, la pequeña localidad en el centro de Chile a la que viajó la mujer, quien reveló que la paciente solo permaneció un día en una residencia de la capital para luego trasladarse a su domicilio y asistir al funeral sin realizar el confinamiento preventivo.

Finalmente, las autoridades sanitarias reconocieron que la mujer mintió durante la investigación epidemiológica y este jueves, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, aseguró que los nuevos antecedentes serán entregados a la Fiscalía.

Chile, donde ya hay confirmados dos casos de la contagiosa variante delta, atraviesa desde marzo una segunda ola de la pandemia que ha puesto contra las cuerdas al sistema hospitalario y que llevó a blindar las fronteras el pasado mes de abril.

Desde entonces, tanto turistas como nacionales y extranjeros residentes no pueden ingresar al país salvo en situaciones de emergencia.

En las últimas dos semanas, el país registró una baja de contagios diarios -desde hace tres días no supera los 3.000 infectados-, y la tasa de positividad se mantiene en torno al 6 %, lo que ha llevado a las autoridades a iniciar un proceso gradual de desconfinamiento.