Apple pondrá a prueba jornadas híbridas para personal minorista

(Bloomberg) -- Apple Inc. planea poner a prueba un arreglo de trabajo híbrido para los empleados minoristas, reconociendo que los consumidores pueden seguir prefiriendo las compras en línea incluso cuando la pandemia ceda, según personas con conocimiento del tema.

El gigante tecnológico con sede en Cupertino, California, comenzará a finales de este año un programa piloto denominado “Retail Flex” con una pequeña muestra del personal de tienda. El acuerdo permitirá a los empleados trabajar algunas semanas en la ubicación de su tienda minorista y otras semanas de forma remota. Desde casa, los trabajadores se encargarán de las ventas en línea, el servicio al cliente y el soporte técnico, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas al discutir las políticas de la empresa.

La creación de un programa de este tipo es un reconocimiento de que el auge de las compras en línea, acelerado por el covid-19, podría continuar a pesar de las reaperturas económicas y la disponibilidad de vacunas en muchas partes del mundo. Los trabajadores se moverán entre su tienda y los roles remotos según la demanda y durante un período en particular, dijeron las personas.

El fabricante del iPhone está pidiendo a los empleados del programa piloto que participen durante al menos seis meses. Apple planea acelerar los arreglos de septiembre a diciembre, cuando la compañía tiene programado lanzar varios iPhones, iPads, Macs, Apple Watches y AirPods nuevos. Un portavoz de Apple se negó a comentar sobre los planes de la compañía para la fuerza laboral minorista.

Apple espera reembolsar a los empleados participantes algunos gastos de Internet y US$100 para equipo de oficina. También conservarán el mismo salario independientemente de si trabajan en casa o en las tiendas. Durante el apogeo de la pandemia, Apple pidió a miles de empleados que trabajaran de forma remota, enviándoles computadoras Mac de escritorio para hacer su trabajo.

En junio, la compañía completó la reapertura de todas sus tiendas después de cierres relacionados con la pandemia en los últimos meses. La compañía también ha comenzado a normalizar las operaciones de las tiendas, eliminando el requisito de cubrebocas para clientes y empleados en muchas partes de Estados Unidos.

Un acuerdo de trabajo híbrido para algunos empleados minoristas se produce después de que Apple anunciara planes de regreso a la oficina para los empleados corporativos. Apple ha pedido a todo el personal no minorista a partir de septiembre que trabaje desde la oficina los lunes, martes y jueves, mientras que el resto de la semana pueden elegir trabajar de forma remota.

