AMP2.- EEUU.- La Fiscalía acusa a la Organización Trump de liderar desde 2005 una trama para evadir impuestos

El director financiero de la firma, Allen Weisselberg, que se había entregado antes de que presentaran los cargos se declaró inocente



Trump denuncia que se trata de una "caza de brujas" organizada por los demócratas



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



La Fiscalía de Manhattan ha anunciado este jueves los cargos presentados contra la Organización Trump, a quien ha acusado de dirigir durante 15 años una trama para defraudar, conspirar y falsificar registros comerciales, a lo que se suma el cargo de hurto mayor, que alcanzarían una evasión de impuestos de hasta 1,7 millones de dólares (unos 1,4 millones de euros).



La acusación incluye quince cargos de delitos graves que se habrían cometido para "compensar" al director financiero de la organización, Allen Weisselberg, quien de forma voluntaria se ha presentado ante la Fiscalía de Manhattan.



Weisselberg habría utilizado a través de las diferentes firmas de la Organización Trump métodos 'fuera de los límites legales' para lograr beneficios, entre ellos un apartamento y un coche de empresa, con impuestos no abonados.



La Organización Trump, la Corporación Trump Payroll y Weisselberg se han declarado no culpables de los cargos. En el caso del director financiero, quien ha llegado al tribunal esposado, los fiscales aseguran que no solo trató de ocultar su participación en la trama con el conocimiento de la empresa, sino también que residía en Nueva York para evitar pagar más impuestos.



Los fiscales han asegurado que cuentan con registros contables y fiscales, así como con declaraciones de posibles testigos que confirmarían estos supuestos delitos. Por ello, han solicitado que se le retire el pasaporte pues consideran que hay un alto riesgo de fuga debido a los amplios medios de los que dispone para salir del país, como demuestra, dicen, sus "frecuentes" viajes en aviones privados.



Weisselberg, a quien finalmente se ha puesto en libertad pero retirándole el pasado, y la Organización Trump fueron imputados el miércoles por presuntos delitos fiscales por un gran jurado de Manhattan. Ni el expresidente ni sus hijos están, por el momento, incluidos en los cargos, dictados en el marco de la investigación penal del fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance.



Weisselberg, de 73 años, es un ayudante leal de Trump, que ha servido a su familia durante más de 40 años. De hecho, se trata de la única persona que no se apellida Trump a la que el expresidente confía su dinero.



El director financiero de la organización ha negociado los préstamos de Trump, es cofirmante de sus cuentas, ayuda a tramitar sus impuestos y, junto a los hijos del expresidente ha supervisado el fideicomiso que mantenía todos sus activos mientras estaba en el cargo.



Por su parte, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha reaccionado poco después con la ya recurrente acusación de que se trata de una "caza de brujas" orquestada por el Partido Demócrata y la "izquierda radical".



"MARCADOR IMPORTANTE" EN LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL



Tras la acusación, la procuradora general de Nueva York, Letitia James, ha considerado que se trata de un "marcador importante" en la investigación penal en curso de la Organización Trump y Weisselberg.



"Esta investigación continuará, y seguiremos los hechos y la ley allá donde nos lleven", ha precisado en un comunicado.



La Organización Trump es un conglomerado empresarial que se dedica principalmente a la gestión y desarrollo de bienes inmuebles. Trump se vio forzado a ceder el control de la firma a sus hijos en 2017, al asumir la Presidencia de Estados Unidos, pero nunca ha llegado a desvincularse del todo.