Amazon revisa valores corporativos días antes de salida de Bezos

(Bloomberg) -- Se espera que los empleados de Amazon.com Inc. operen según un código de 14 valores corporativos. El jueves, pocos días antes de que el fundador, Jeff Bezos, abandone el cargo de director ejecutivo, la compañía modificó la lista agregando dos viñetas más.

Los nuevos “Principios de liderazgo” —“Ser el mejor empleador del mundo” y “El éxito y el rango implican una gran responsabilidad”— requieren que los empleados tengan en cuenta en sus decisiones el bienestar de sus compañeros de trabajo y de la sociedad más allá de las paredes de la empresa. También abordan críticas persistentes a la empresa por ser un lugar difícil para trabajar y un ciudadano corporativo desconsiderado.

El primer principio nuevo se basa en una promesa que hizo Bezos a principios de este año en su carta final a los accionistas como director ejecutivo, en la que hizo un llamado para que la empresa se convirtiera en un mejor lugar para trabajar y que creara valor para los trabajadores, no solo para los clientes. Esto sucede tras informes de altas tasas de lesiones en los almacenes de Amazon, una fuerte campaña sindical en una instalación de Amazon en Bessemer, Alabama, y un año de disturbios en los almacenes de la empresa cuando algunos trabajadores se quejaron de que la gerencia los consideraba prescindibles durante la pandemia.

“Los líderes trabajan todos los días para crear un entorno laboral más seguro, más productivo, de mayor rendimiento, más diverso y más justo”, dice el principio, en parte. “Lideran con empatía, se divierten en el trabajo y facilitan que los demás se diviertan”.

El segundo aborda una crítica de larga data a la compañía con sede en Seattle, que resalta que tras el compromiso de Bezos de satisfacer a los compradores, Amazon en ocasiones ha prestado poca atención a otros sectores, incluidas las comunidades donde viven sus empleados y el medio ambiente.

“Somos grandes, impactamos al mundo y estamos lejos de ser perfectos”, dice en parte el segundo principio nuevo. “Debemos ser humildes y reflexivos incluso sobre los efectos secundarios de nuestras acciones. Nuestras comunidades locales, el planeta y las generaciones futuras necesitan que seamos mejores cada día”.

El conjunto de principios del minorista en línea más grande ha servido como guía para los empleados, diseñada para impulsarlos a satisfacer a los clientes, hacer crecer el negocio y evitar la complacencia que puede seguir al éxito. Los empleados son contratados y evaluados por como se ajustan a los principios, y la lista es quizás la mayor contribución de Amazon a la ciencia de la gestión, una codificación del pensamiento de Bezos.

Bezos planea ceder el liderazgo de la empresa a Andy Jassy el lunes.

