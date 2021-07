Abdo Benítez anuncia nueva etapa de vacunación durante su informe de gestión

Fotografía cedida este jueves por la Presidencia de Paraguay en la que se registró al mandatario Mario Abdo Benítez, durante la presentación de su informe de gestión, en la sala de sesiones del Congreso, en Asunción (Paraguay). EFE/Presidencia de Paraguay

Asunción, 1 jul (EFE).- El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, anunció este jueves el arranque de la segunda etapa del plan de vacunación, de personas entre 18 y 49 años con enfermedades de base, durante su informe anual ante el Congreso, en el que reconoció un "retraso" del Ejecutivo en la inmunización que dijo está siendo revertido.

Desde febrero de 2021, cuando se inició la campaña, hasta el 30 de junio, se vacunó con al menos una dosis a 703.409 personas, según los datos compartidos por el mandatario, que rindió el informe en modo virtual, desde el Palacio de Gobierno, centro de Asunción.

Añadió que más del 90 % del personal de blanco inscrito en los registros del Ministerio de Salud y más del 70 % de los adultos mayores inscritos ya se encuentran vacunados.

Paraguay, con cerca de 13.000 fallecidos por el Covid y una población de unos siete millones de habitantes, comenzó vacunando a ritmo de 1.000 personas al día, que se ha elevado a 14.000 vacunados, con máximos de 25.000 personas diarios en los centros de vacunación.

Abdo Benítez, del conservador Partido Colorado, avanzó que tras superar la vacunación de las personas de entre 18 y 49 años con enfermedades de base se continuará con "docentes, fuerzas públicas y otros sectores de la sociedad".

RETRASO DE COVAX

Durante su intervención, el presidente explicó a la nación los retrasos e inconvenientes surgidos por el funcionamiento del mecanismo multilateral Covax, al que Paraguay se confió en septiembre de 2020 para la compra de vacunas.

"Paraguay cumplió con los requisitos. Pagamos una suma de 6,3 millones de dólares de anticipo con la promesa de recibir 30 % de la cobertura para nuestra población. La realidad fue otra y Covax no distribuyó la cantidad de vacunas comprometidas con el Paraguay hasta la fecha", señaló.

El mandatario recordó que Covax no fue la única apuesta de Paraguay, que también recurrió a la cooperación y la compra a través de otros países.

En ese sentido, agradeció el gesto de Estados Unidos, Chile, México, Catar y Emiratos Árabes por sus donaciones de vacunas para lograr la inmunización de la población paraguaya.

Paraguay ha concretado en los últimos seis meses cinco acuerdos para la adquisición de 10.279.000 dosis: 4.279.800 dosis del fondo Covax; 2 millones de dosis de Covaxin; 1 millón de dosis de Sputnik V; 1 millón de dosis de Hayat Vax; 1 millón de dosis de Vaxxinity; y 1 millón de dosis de Pfizer.

Por el momento, el país ha recibido 1.343.350 dosis, de las que 858.750 dosis fueron compradas y 484.600 procedían de la cooperación internacional, como expuso este jueves el presidente en su discurso.

En respuesta a las críticas por la recepción inicial de donaciones, el mandatario recalcó que esa colaboración "refleja la inserción de Paraguay en el mundo" y el "afianzamiento de los lazos de amistad y cooperación" entre países.

Abdo Benítez se mostró confiado en que su país y el mundo están "saliendo de una de las mayores catástrofes no bélicas de la humanidad" y añadió que en caso de que llegue una nueva ola de contagios Paraguay la recibirá "con un sistema de salud más robusto" y "una campaña (de vacunación) más avanzada".

"El tiempo que se viene será mejor, las vacunas están llegando. Espero que pronto podamos abrazarnos sin miedo y juntarnos con nuestros seres queridos", expresó el presidente al final de su discurso.

Abdo Benítez también lamentó el dolor de sus compatriotas que a lo largo de más de un año de pandemia han perdido seres queridos.

Paraguay acumula 12.895 fallecidos, 370.655 recuperados y 423.282 contagios desde marzo de 2020, cuando se detectó el primer caso de coronavirus en el país sudamericano.