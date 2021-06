Vizquel: uso de sustancias para agarre de pelota da confianza a pitchers

El exjugador de beisbol venezolano de la Major League Baseball (MLB), Omar Vizquel. EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ/Archivo

Ciudad de México, 29 jun (EFE).- El venezolano Omar Vizquel, manejador de los Toros de Tijuana de la Liga Mexicana de Béisbol, dijo este martes que el uso de sustancias para mejorar el agarre en la pelota aumenta la confianza de los lanzadores.

"Hay 'pitchers' que se sienten un poco más cómodos utilizando algunas sustancias, por eso creo que esa medida no va a llevar a nada porque lo que necesita el 'pitcher' es sentirse más confiado con la pelota y sin eso perderá confianza", explicó en rueda de prensa.

Las Ligas Mayores de Béisbol (MLB) implementaron desde el pasado 21 de junio nuevas prohibiciones a los lanzadores que utilicen sustancias para tener un mejor agarre de la pelota; el 'pitcher' que sea sorprendido con ellas podrá ser expulsado de los partidos y recibir 10 juegos de suspensión.

Vizquel, de 54 años, ganador de 11 guantes de oro en sus 24 temporadas en MLB, aseveró que no se trata de una regla tardía, sino de una costumbre añeja arraigada en los peloteros.

"Creo que no es una medida que llegue tarde. Lo que pasa es que todo eso ha sido desde siempre, es en el último año que han aumentado nuevas reglas y las están tratando de aplicar, pero los pitchers siempre han utilizado lo mismo por largo tiempo", subrayó.

El dominicano Fernando Rodney, con 327 salvamentos en MLB y ganador de una Serie Mundial en 2019 con los Washington Nationals, calificó la medida como una forma de quitarle la alegría al béisbol.

"Pienso que lo que está pasando en Grandes Ligas no deberíamos dejar que llegue a México, a República Dominicana o a Venezuela en donde jugamos un béisbol alegre. Una medida así nos puede afectar en caso de que llegue. Nos hace sentir mal", confesó el actual jugador de los Toros de Tijuana.

La opinión de Rodney la secundó Oliver Pérez, el mexicano con más temporadas en MLB con 19 y quien actualmente pertenece a Tijuana.

"En Grandes Ligas cada vez están pasando reglas que hacen que se pierda el sabor del béisbol, creo que son cosas que no nos gustan a nosotros. El béisbol latino siempre va a seguir siendo un béisbol con sabor diferente", señaló Pérez.