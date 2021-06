VÍDEO:Robles elogia la actitud respetuosa y participativa de Biden con OTAN frente a un Trump que la dio "por fallecida"

28-06-2021 La ministra de Defensa, Margarita Robles, interviene durante un acto de homenaje a los militares y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fallecidos en Afganistán, a 28 de junio de 2021, en la Escuela de Guerra del Ejército, en Madrid, (España). El último contingente de militares españoles en Afganistán llegó el pasado 13 de mayo a la base aérea de Torrejón de Ardoz. Con la llegada de este último grupo desplegado, España puso punto final a una misión que duró diecinueve años en la que fallecieron 102 efectivos y en la que las tropas españolas realizaron más de 1.400 misiones de desactivación de explosivos. POLITICA Isabel Infantes - Europa Press



La ministra dice que la celebración de la cumbre de la OTAN en España en 2022 es un "reconocimiento" que nadie puede patrimonializar



MADRID, 30 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha elogiado este miércoles la actitud respetuosa y participativa del presidente de EEUU, Joe Biden, con la OTAN frente a su antecesor, Donald Trump, que llegó a dar "por fallecida" a la alianza.



Robles se ha expresado así en la clausura del XXXIII Seminario Internacional de Seguridad y Defensa, que este año giraba sobre el título 'La vuelta americana a la OTAN, ¿estímulo o anestésico?', celebrando el giro en la estrategia estadounidense.



"La anterior con la presencia de Trump fue una reunión absolutamente caótica en el fondo y la forma. En la forma porque Trump tiene unas formas muy peculiares y creía que los que estaban allí estaban a su disposición. Incluso la forma de dirigirse a la canciller alemana, que rozaban lo que diríamos la falta de respeto", ha opinado Robles.



Así, y después de que la Alianza Atlántica se asomase "al abismo", la titular de Defensa ha destacado el cambio de unos EEUU "participativos, respetuosos" y que han puesto "en valor el papel del otro".



LA GENTE QUE IGNORA LA DEFENSA ADOLECE "DE UNA ENORME IGNORANCIA"



En esta línea, la ministra ha reconocido que ve a la OTAN con "ganas y empuje" a la hora de "potenciar" y "asumir" su vocación política, como así se pone "de relieve" en las líneas del documento OTAN 2030, con el que EEUU está "plenamente comprometido".



Así, y refiriéndose a la celebración en 2022 de la cumbre de la OTAN en España, Robles ha sostenido que "sería muy bueno" que el país "interiorizara" la necesidad de la seguridad y defensa, a pesar de que esto genere "rechazo y sarpullido a algunos".



"Algunos quieren patrimonializar este tema, otros desmarcarse. Los que creen que la seguridad y la defensa no va con ellos creo que adolecen de una enorme ignorancia", ha afirmado la ministra, que ha explicado que "no puede haber derechos sin políticas coordinadas" en ese ámbito.



Por último, Robles ha puesto de manifiesto que Madrid vaya a acoger la cumbre, lo que supone un "reconocimiento a los 40 años de participación de España en OTAN". "Esto es una política de estado y nadie tiene derecho a capitalizarla. Esta oferta es un reconocimiento y hay que decirlo al magnifico trabajo que durante 40 años han realizado las Fuerzas Armadas", ha apostillado.



EL CNI AVANZA HACIA UN CAMBIO DE PARADIGMA



En la primera sesión, centrada en la inteligencia compartida, la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, ha destacado la importancia de la "colaboración" y el "intercambio" entre los propios equipos dentro del centro.



Así, ha señalado que la evolución en los últimos años, desde una "férrea cultura de conocer" y "hacia un paradigma" que tiene la necesidad de compartir, requiere de cambios en la forma de entender los servicios de inteligencia.



"Esto implica asumir un cambio de mentalidad que no siempre resulta sencillo", ha reconocido Esteban, que ha explicado que esa "necesidad de compartir requiere de una transformación cultural interna que posibilite renovar los procedimientos".



A su juicio, es necesario dejar "atrás compartimentos estancos" y caminar hacia la integración de equipos "multidisciplinares", integrados por personas que aporten sus capacidades y que se alejan de su ámbito en busca del interés común.



Así, la directora del CNI ha dejado claro que si bien la "tecnología es el elemento motor del cambio, no es el cambio en si mismo". "La verdadera transformación es de tipo cultural: está en las personas", ha sostenido.



EL CNI COLABORA CON MÁS DE 200 SERVICIOS DE INTELIGENCIA



En su intervención, Esteban ha destacado la relación del CNI con los servicios de inteligencia de otros países, basada siempre en criterios de "reciprocidad y confianza". "La cooperación cercana y sólida supone un activo inestimable. La necesidad de compartir se ha convertido en la piedra angular de la inteligencia", ha añadido.



Precisamente, la directora del CNI ha destacado que el servicio mantiene relaciones con más de 200 servicios, siendo con el 24% un intercambio muy fluido y con el 33% de una "utilidad media". "Con el resto tenemos una relación esporádica, pero el hecho de que exista implica que se pueda activar ante un requerimiento concreto", ha apuntado.



Desde el CNI entienden que "colaborar con otros colegas es una inversión recíprocamente beneficiosa". "Porque no sabemos ni cuando ni cuánto podremos necesitarnos", ha señalado Paz Esteban, que ha aseverado que "ninguna fórmula de colaboración resta".



Así, la directora del CNI ha afirmado que la inteligencia española compartirá información con sus aliados "hasta donde sea necesario", potenciando la cooperación para "defender la seguridad de los ciudadanos".



Por último, y en alusión al título de este seminario -- 'La vuelta americana a la OTAN, ¿estímulo o anestésico?'-- Esteban ha reconocido que el regreso de los EEUU a la Alianza Atlántica "solo puede ser entendido como un estímulo".



"En el mundo actual solo se puede tener éxito si los que tienen una causa común trabajan juntos", ha continuado, asegurando que la "inteligencia", como "pilar fundamental", tiene "mucho que decir" en el "nuevo orden mundial".



LA AUTONOMÍA ESTRATÉGICA DE LA UE "NO ES SOLO UN TEMA DE SEGURIDAD"



La segunda sesión, titulada 'Autonomía estratégica de la Unión Europea', ha estado protagonizada por el exministro y ex secretario general de la OTAN Javier Solana, que ha incidido en que la autonomía "no es solo un tema de seguridad".



En su exposición, el también ex alto representante para la PESC ha asegurado que la pandemia debe suponer una "gran lección" para que se empiece a "mirar" la autonomía estratégica "con otra perspectiva", centrándose también en componentes tecnológicos y económicos.



En esta línea, Solana ha sostenido que si la UE no es capaz de entrar "en una nueva fase" y potenciar su capacidad tecnológica va a estar "muy mal". De esta forma, y tras recalcar que Europa está "un poco por debajo" de lo que solía estar en capacidad tecnológica, ha dejado claro que para que la UE "sea fuerte" frente a otros países también debe serlo de puertas para dentro.



Un análisis, ha explicado Solana, que comparte con el del presidente de los EEUU, Joe Biden. "Los países de la UE lo saben, pero la UE no está trabajando de la manera que debería trabajar", ha reconocido.



LA UE DEBERÍA BUSCAR UNA "RELACIÓN MÁS ESTRECHA CON" SUS "VECINOS"



En su repaso a la autonomía estratégica europea, Solana ha señalado que la UE debería "hacer una oferta de relación mucho más estrecha con los vecinos", ya se en el Mediterráneo o incluso en Oriente Medio.



"Una segunda zona donde pudiéramos completar lo que nos falta de capacidad para poder tener un desarrollo y unas capacidades mas fuertes", ha explicado, insistiendo en el espíritu multilateralista de la Unión.



Solana también se ha referido a la importancia de la relación con Estados Unidos y con el presidente Biden. Precisamente, Solana ha sacado "buenas vibraciones" de su presencia en la reunión del G7 y en su ronda por Europa.



"Lo que ha hecho me ha parecido interesantísimo, ningún presidente anterior lo hubiera hecho, subir impuestos a grandes empresas. Es una decisión verdaderamente valiente", ha destacado, apuntado que esa medida "sale de un planteamiento que hace la OCDE, que es un think tank.



En este contexto, Solana ha enfatizado que "hay cosas que se mueven si la sociedad las empuja" y que hay think tank "muy potentes" que son capaces de "poner cosas sobre el papel" de las que antes no se hablaban.



IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN



URL DE DESCARGA:



https://www.europapress.tv/politica/581929/1/robles-elogia-actitud-respetuosa-participativa-biden-otan



TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06