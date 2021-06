Verstappen, a superar a Prost en Austria

EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA/Archivo

Spielberg (Austria), 30 jun (EFE).- Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de F1, puede superar al mítico Alain Prost en Austria; donde el neerlandés acaba de igualar el récord de triunfos en Spielberg del cuádruple campeón del mundo francés, Director no ejecutivo de Alpine, el equipo del bicampeón español Fernando Alonso.

Verstappen, de 23 años, que lidera con 18 puntos sobre el siete veces campeón mundial inglés Lewis Hamilton -156 frente a 138-, de 36, ganó el domingo, liderando desde la 'pole' hasta la meta, en el Red Bull Ring. Donde relegó al segundo y al tercer puesto a Hamilton y al finés Valtteri Bottas, los dos pilotos de Mercedes: tiránica dominante durante los pasados siete años, en los que nunca dejó de ganar ambos títulos, el de pilotos y el de constructores.

Después de que 'Mad Max' firmase su cuarto triunfo del año y de que Red Bull -que también lidera el Mundial de constructores gracias a la aportación del mexicano Sergio Pérez (cuarto el domingo y tercero en el certamen, con 96 puntos)- lograse su cuarta victoria seguida, el holandés partirá de nuevo como favorito, en idéntico escenario y con las mismas características -71 vueltas, 306,5 kilómetros- que hace unos días.

Verstappen ganó el Gran Premio de Estiria (denominación con la que Spielberg también había 'doblado' el año pasado, con el fin de comenzar a salvar un calendario marcado por la pandemia del covid-19) y, aparte de igualar las tres victorias de Prost, deshizo a su favor el empate que le unía a Hamilton y Bottas, dos veces ganadores en Austria: que se repartieron los triunfos el año pasado.

El Gran Premio austriaco, que dejó de disputarse después de 2003 y hasta 2014, alcanzará este fin de semana su trigésima cuarta edición. Pero si le añadimos las dos pruebas que acogió con el nombre de la región, ésta será la trigésima sexta carrera de F1 que se dispute en la república alpina. Todas en la misma ubicación.

Austria albergó su primer Gran Premio en 1963, en el circuito del campo de aviación de Zeltweg (de 3.180 metros), donde el australiano Jack Brabham ganó una prueba no incluida en el Mundial de F1; en el que debutaría un año después. Con victoria del italiano Lorenzo Bandini, que logró, para Ferrari, su único triunfo en la categoría reina, antes de morir en brutal accidente en Mónaco en 1967.

A sólo dos kilómetros de dónde se ubicaba esa pista, se construyó en 1969 la actual, cuyo primer nombre fue de Österreichring y que de forma ininterrumpida fue sede, desde 1970 hasta 1987, del Gran Premio de Austria: una pista de 5.911 metros que en 1977 fue ampliada a 5.942 y a la que se añadió una 'chicane', debido al accidente mortal, dos años antes, del estadounidense Mark Donahue.

Ese periplo se abrió con triunfo del belga Jacky Ickx (Ferrari) en 1970 y se cerró con el del inglés Nigel Mansell (Williams-Honda) en el 87; y durante el mismo llegaron los tres triunfos de Prost. El 'Profesor' venció en 1983, con Renault -ahora Alpine-, y repitió en 1985 y 1986, con McLaren: el mismo con el que, en 1984, fue profeta en su tierra Niki Lauda, mito fenecido hace dos años y que ese curso ganó su tercer Mundial; después de los de 1975 y 1977, con Ferrari.

Emerson Fittipaldi (Lotus) hizo sonar el himno de Brasil en 1972, el año del primero de sus dos Mundiales; y el argentino Carlos Reutemann (Brabham) ganó en 1974, el del segundo título del anterior. El sueco Ronnie Peterson (73 y 78, Lotus-Ford) y el australiano Alan Jones (77, Shadow-Ford; y 79, Williams-Ford) también se convirtieron en dobles ganadores en el Österreichring.

Diez años después, tras una remodelación, el circuito regresó a la F1 en 1997 como A-1 Ring. Una pista más segura, con escapatorias que no existían con anterioridad, y de 4.319 metros, en la que ganó el canadiense Jacques Villeneuve (Williams), el año de su título.

Durante ese periodo -tras la citada victoria de Lauda y dos de las tres logradas por Prost- llegaron los otros tres triunfos en Austria de McLaren, que, con seis victorias, era la más exitosa en la República alpina hasta que el año pasado -si se cuenta el Gran Premio de Estiria que ganó Hamilton- la igualase Mercedes.

El finlandés Mika Hakkinen, que lo hizo en 1998 (el año que ganó un Mundial que revalidaría la siguiente campaña) y en 2000; y el escocés David Coulthard, en 2001 -después de acabar cuatro veces seguidas segundo- ganaron en Austria con un McLaren.

El séptuple campeón mundial de F1 alemán Michael Schumacher -cuyo récord de títulos igualó Hamilton el año pasado-, ganó con Ferrari en 2002 -cuando hubo una nueva remodelación, que dejó la pista en 4.326 metros-; con polémica en la ceremonia del podio, después de que las órdenes de equipo privasen de la victoria al brasileño Rubens Barrichello, de aquella compañero del 'Kaiser'.

Schumacher también se inscribió entre los dobles ganadores en Spielberg, al repetir triunfo en 2003, antes de que las leyes 'anti-tabaco' de la Unión Europea dejasen fuera de la F1 a Austria. Dietrich Mateschitz, dueño de Red Bull y natural de Estiria, compró en 2004 un recinto en el que pretendía crear un gran centro del deporte del motor. El proyecto se frenó al chocar con leyes de protección medioambiental; antes de que en 2011 se reabriese el circuito, ya como Red Bull Ring y con sus 4.318 metros actuales.

En 2014 volvió a la F1 y sus dos primeras ediciones las ganó el alemán Nico Rosberg, retirado tras lograr con Mercedes el Mundial de 2016. Año en el que ganó en Austria Hamilton, uno antes que Bottas.

En 2018, Verstappen festejó un triunfo que repitió en 2019, en el primero para Honda tras su regreso a la Fórmula Uno. Bottas se convirtió en doble ganador el año pasado, una semana antes de que lo hiciera Hamilton, aunque bajo la nomenclatura de Gran Premio de Estiria: el mismo que ganó el pasado domingo el neerlandés. Que buscará su cuarta victoria en Austria el próximo fin de semana.

