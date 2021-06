Un periodista y una activista, entre los muertos en una jornada violenta en Haití

Desde principios de junio de 2021, el aumento de las peleas y la violencia entre bandas armadas en el área metropolitana de Puerto Príncipe ha provocado el desplazamiento de 17.105 civiles, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) actualizados con fecha 24 de junio. EFE/Jean Marc Herve Abelard/Archivo

Puerto Príncipe, 30 jun (EFE).- El periodista Diego Charles y la activista política Marie Antoinette Duclaire fueron asesinados en el barrio de Christ-Roi de Puerto Príncipe durante la noche de este martes, jornada que dejó al menos 15 muertos en la capital haitiana, según señalan este miércoles medios locales.

La prensa habla incluso de que varios cadáveres yacen en la calle en Delmas 32, sin que las autoridades hayan dado hasta ahora un balance oficial de muertos en esos dos puntos de la ciudad.

Individuos no identificados que circulaban en motocicleta dispararon contra Diego Charles y Marie Antoinette Duclaire cuando esta dejaba en su domicilio al periodista, que trabajaba en radio Visión 2000 y era colaborador en varios medios de comunicación.

Ya en marzo pasado, hombres armados no identificados dispararon contra la casa de la activista política, portavoz de un movimiento político de la oposición conocido como Matris Liberasyon.

La reacción de la prensa y del sector político condenando los asesinatos ha inundado desde esta mañana los medios de comunicación y las redes sociales, donde las fotos de las dos víctimas se han hecho virales.

El Gobierno emitió un comunicado de prensa en el que "condena con vehemencia estas acciones abominables y la violencia indiscriminada que siembran el malestar y el luto en todos los sectores de la población haitiana", en referencia a los asesinatos en serie ocurridos en la noche del martes 29 de junio.

El texto también informa de que el jefe del Gobierno, Claude Joseph, dio instrucciones al ministro de Justicia y al director general de la policía para que tomaran todas las medidas necesarias para identificar a los autores, procesarlos y castigarlos.

"Estos crímenes atroces y acciones reprobables no pueden quedar impunes de ninguna manera en una sociedad democrática", agrega el documento.

Desde principios de junio de 2021, el aumento de las peleas y la violencia entre bandas armadas en el área metropolitana de Puerto Príncipe ha provocado el desplazamiento de 17.105 civiles, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) actualizados con fecha 24 de junio

La población movilizada se ha distribuido entre diez comunidades de acogida, ya sean lugares espontáneos o sitios organizados, en los la OIM ha verificado los datos y registrado a 2.683 mujeres y 2.247 hombres, incluidos 1.340 niños.

El nivel de violencia incluso ha llevado a Médicos Sin Fronteras (MSF) al cierre temporal de su hospital de urgencias situado en Martissant, en la entrada sur de Puerto Príncipe, tras sufrir, el pasado sábado, un ataque armado a estas instalaciones, situadas en la zona de guerra entre los grupos armados de Grand Ravine y Ti Bois, que se disputan el control de la zona