Ucrania.- Putin acusa a las autoridades de Ucrania de "evidente hostilidad" hacia Rusia

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha acusado este miércoles a las autoridades de Ucrania de ser "evidentemente hostiles" con el país euroasiático, en el marco de las tensiones entre ambos países.



"Las autoridades de la Ucrania de hoy son evidentemente hostiles", ha señalado el mandatario durante un evento de preguntas y respuestas con ciudadanos rusos.



No obstante, Putin ha especificado que "no considera" que el pueblo ucraniano "sea hostil" hacia Rusia y ha subrayado que rusos y ucranianos son "un mismo pueblo", según ha recogido la agencia de noticias Sputnik.



En este sentido, durante su intervención, ha cuestionado el proyecto de ley presentado en el Parlamento por el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en el que se declara a la ciudadanía rusa como un pueblo no autóctono de Ucrania.



"Esto es totalmente incomprensible", ha censurado, antes de especificar que "los rusos vivieron desde tiempos inmemoriales en ese territorio y ahora los declaran no autóctonos". Así, ha advertido de que esta decisión "llevará a la reducción de los rusos étnicos" en Ucrania. "Esto es comparable con los efectos de una arma de exterminio masivo, es algo muy grave", ha aseverado.



Las relaciones entre Moscú y Minsk se han deteriorado desde 2014, cuando Rusia se anexionó Crimea antes de que la población decidiera su incorporación en un referéndum. Mientras, la región de Donbás vive desde hace años un conflicto armado que enfrenta a las tropas ucranianas y a los separatistas prorrusos.



Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto en el este de Ucrania, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia. Las hostilidades han dejado hasta la fecha unos 13.000 muertos, según estimaciones de Naciones Unidas.