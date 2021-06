Suecia lamenta la "dura" despedida de la Eurocopa

EFE/EPA/Petr Josek / POOL

Copenhague, 30 jun (EFE).- Un gol en el tramo final de la prórroga echó a Suecia anoche de la Eurocopa en octavos de final. Un "drama" y una "dura salida", según los medios suecos, que lloran la oportunidad perdida de seguir avanzando en el torneo.

La prensa sueca coincide en señalar hoy como clave la expulsión por roja directa del central Marcus Danielsson al inicio del tiempo añadido, que obligó al equipo a defenderse para tratar de forzar la tanda de penaltis.

A Danielsson no le pareció sobre el campo que la jugada fuera tan grave y resaltó que había tocado primero la pelota. Pero tras ver las imágenes aceptó la expulsión y admitió la peligrosidad de la entrada. Según declaró a la televisión pública, al acabar el partido se acercó al vestuario ucraniano a pedirle disculpas a Besedin.

"Es lo peor que he vivido nunca", dijo sobre la eliminación el seleccionador Jan "Janne" Andersson. "Un cuchillo en el corazón", se lamentó Dejan Kulusevski.

Emil Försberg, autor del gol sueco y de dos tiros al palo, acapara los elogios por su gran partido, después de un excelente torneo. Pero varios medios lamentan que estuvo muy solo en el centro del campo y que le faltaron socios.

Andersson también es objeto de las críticas por la demora en hacer cambios (los primeros fueron a pocos minutos del final del tiempo reglamentario). Aunque en general hay coincidencia en que Suecia tuvo que haber cerrado el resultado en la segunda parte, cuando fue superior a Ucrania.

El dolor por la eliminación de un torneo al que Suecia llegaba con muchas esperanzas, acrecentadas por su primer puesto de grupo por delante de España, no afecta a la confianza en un futuro que se presenta prometedor.

"El doloroso final es el comienzo de algo grande", resume Dagens Nyheter, principal diario sueco, que apunta a la pareja de jóvenes atacantes formada por Alexander Isak y Dejan Kulusevski y a otras promesas como el mediocentro Mattias Svanberg o el extremo Anthony Elanga.

"Estoy convencido de que el futuro de esta selección será brillante", afirmó Andersson.