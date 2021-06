Putin: Haré recomendaciones sobre mi posible sucesor cuando llegue el momento

EFE/EPA/SERGEI SAVOSTYANOV /SPUTNIK/ KREMLIN POOL

Moscú, 30 jun (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo hoy que cuando llegue el momento de dejar su cargo hará recomendaciones sobre su posible sucesor porque es su responsabilidad.

"En cuanto a las personas o la persona que podría encabezar el país (...) mi responsabilidad sería dar recomendaciones a aquellos que pretendan (ocupar) el puesto presidencial", señaló el líder ruso durante su tradicional Línea Directa con los ciudadanos, transmitida por la televisión.

"Llegará el momento y espero poder decir que ésta o aquélla otra persona es digna de encabezar este maravilloso país", dijo el mandatario.

En abril pasado Putin promulgó la ley que le permitirá permanecer en el Kremlin hasta 2036 al darle el derecho la Constitución enmendada a su propuesta a presentarse a la reelección en dos ocasiones más, es decir en 2024 y 2030.

Putin fue preguntado por un ciudadano sobre si traspasará el poder a un sucesor determinado, como hizo el primer presidente de Rusia, Boris Yeltsin, con él.

Yeltsin aupó al actual jefe de Estado ruso al poder al encomendarle varios cargos de responsabilidad, primero en su Administración y luego en el Servicio Federal de Seguridad, y posteriormente al nombrarle presidente interino tras anunciar su decisión de abandonar la Presidencia el 31 de diciembre de 1999.

Putin subrayó que Yeltsin "no me pasó este poder", sino que fue primer ministro (desde agosto de 1999) y posteriormente electo en unas elecciones por los rusos. Los comicios se celebraron en marzo de 2000 y Putin fue elegido con el 52,9 %.

Recordó que, cuando el primer presidente de Rusia le propuso ir a las elecciones, le dijo "que no estaba preparado".