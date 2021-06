Protagonistas de octavos de final

Kylian Mbappé. EFE/EPA/Robert Ghement / POOL

Madrid, 30 jun (EFE).-

MBAPPE: Se le consideraba la gran estrella de esta Euro, el jugador llamado a dominar el fútbol continental. Pero ha acabado como la gran decepción. No solamente por fallar el penalti ante Yann Sommer que deparó la eliminación de Francia, actual campeona mundial, y el pase de Suiza, sino que su juego en los cuatro partidos ha sido pobre y su acierto nulo. Se va "desolado", sin marcar gol alguno, y en el centro del huracán del adiós de los galos.

STERLING: De nuevo el mejor de Inglaterra. Su tercer gol en el campeonato decidió el clásico ante Alemania en Wembley (2-0) que también deparó el despertar anotador de Harry Kane. Se presentó con la deuda pendiente de marcar en una fase final de un gran torneo y no solamente lo ha logrado, sino que está sosteniendo al cuadro de Gareth Southgate.

THORGAN HAZARD: Ni Cristiano, ni su hermano Eden ni Lukaku, el factor diferencial del duelo en Sevilla entre Bélgica y Portugal, fue Thorgan Hazard, junto a Thibaut Courtois. Un tremendo disparo que sorprendió a Rui Patricio acabó con la defensora del título.

DOLBERG: "Dolberg Dynamite", como le bautizó el tabloide "Ekstra Bladet", aprovechó su primera titularidad en esta Eurocopa. Fue el arma secreta que tenía preparada Kasper Hjulmand para liderar la victoria de Dinamarca y acabar con el nuevo sueño de Gales. Liquidó el partido con un doblete.

CHIESA: Autor del gol que impulsó el pase de Italia a los cuartos de final ante Austria (2-1), cerró un círculo abierto por su padre Enrico Chiesa, también futbolista, quien también vivió la alegría de marcar en el torneo continental en 1996. Es la primera vez que padre e hijo marcan en las Eurocopas. Federico empezó en el banquillo y su salida fue determinante al lograr el tanto en la prórroga que acabó con el sufrimiento de la "azzurra".

UNAI SIMÓN: El guardameta del Athletic pasó de villano a héroe de la clasificación de España. Un fallo clamoroso al intentar controlar un centro de Pedri significó el 0-1 de Croacia. No se hundió y acabó salvando al conjunto de Luis Enrique en la prórroga antes de que Morata y Oyarzábal sellaran el definitivo 5-3.

DOVBYK: Héroe nacional de Ucrania. El jugador del Dnipro-1, que apenas había sido dos veces internacional, saltó al césped de Hampden Park a los 105 minutos en sustitución de una de las figuras de su selección, Yarmolenko, y consiguió en la prolongación de la prórroga, de cabeza, el tanto que suponía el 2-1 sobre Suecia y la histórica clasificación para los cuartos de final.

HOLES: Fue uno de los estandartes del trabajo de bloque de la República Checa para dar la primera gran sorpresa de la Eurocopa al derrotar a Países Bajos (2-0). Adornó su magnífica actuación con la diana que desequilibró la balanza.

José Antonio Pascual