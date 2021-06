Policía desaloja universidad en estado mexicano de Puebla por conflicto legal

El rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Luis Ernesto Derbez. EFE/José Méndez/Archivo

Ciudad de México, 29 jun (EFE).- Agentes de la policía de estado de Puebla, centro de México, ingresaron este martes al campus de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP), institución privada, para llevar a cabo un desalojo de profesores y alumnos de la institución debido una orden judicial.

Según autoridades, el conflicto en la institución educativa obedece al intento de imposición de un nuevo patronato que no es reconocido por ningún miembro de la institución.

El actual rector, el exfuncionario Luis Ernesto Derbez refirió que lo ocurrido este día en la casa de estudios "es un acto de abuso de autoridad" luego del ingreso de agentes de seguridad pública estatal al campus con armas de fuego, quienes amenazaron al personal y alumnos diciéndoles que si no salían los arrestarían".

La entrada "puso en riesgo a la comunidad estudiantil tanto en materia de seguridad, al ingresar con armas de alto calibre, y de salud ya que no respetaron los protocolos de prevención contra covid-19".

Además, refirió que las cuentas bancarias fueron congeladas justo el día que se tendría que hacer los pagos correspondientes al personal de la universidad.

También señaló que el patronato que quieren imponer estará presidido por Horacio Magaña Martínez y argumentó que esta acción se debe al proceso judicial que enfrenta la Fundación Jenkins, asegurando que Margarita Jenkins de Landa, actual presidenta del patronato de la universidad ha sido destituida.

Derebez explicó que tienen un amparo para evitar este tipo de acciones, debido a que desde 2013 había amenazas de que esto podría ocurrir por lo que les concedieron la suspensión de esta renovación.

"La problemática que está enfrentando la familia Jenkins está reflejándose en este conflicto. Nuestra institución lamenta profundamente esta situación ilegal y arbitraria e ilegal porque crea un momento de incertidumbre para nuestra comunidad", dijo el rector.

A pesar del escenario, Derbez negó que la universidad vaya a trasladarse al estado mexicano de Jalisco, oeste del país,y que no cerrarán las clases, por lo que anunció que éstas serán en línea.