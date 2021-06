No es Biden defendiendo el uso de la ivermectina, es un senador de EE.UU.

En la imagen, Joe Biden, presidente de EE.UU. EFE/EPA/SARAH SILBIGER / POOL

Bogotá, 30 jun (EFE).- No es el presidente de EE.UU., Joe Biden, el que defiende el uso de la ivermectina como tratamiento temprano de la covid-19 en un vídeo que ha generado publicaciones virales en Latinoamérica. Se trata del senador Ron Johnson.

En mensajes, imágenes y entradas con fragmentos del material original, decenas de usuarios, especialmente en Brasil, han confundido al legislador republicano con el actual mandatario estadounidense, como resultado de su parecido físico.

“¿Y ahora, Joe? El sr. Biden defendiendo la Ivermectina, defendiendo el tratamiento temprano, culpando a China de la pandemia. ¿Se puso de acuerdo con Bolsonaro?”, asegura una publicación en portugués en Facebook, por ejemplo.

Existen, además, vídeos de YouTube que diseminan la confusión, como uno titulado “Joe Biden, presidente de los Estados Unidos de América comentando sobre IVERMECTINA” y que presenta imágenes del senador por Wisconsin ofreciendo un discurso sobre la pandemia.

En ellas se le oye y ve decir afirmaciones como: “México está teniendo gran éxito con la Ivermectina. Ciertas provincias de India también. ¿Dónde están los reportes sobre eso?” o “hemos visto estudios en los que entre un 50 % y un 85 % de las vidas pudieron ser salvadas”.

Esta desinformación ha llegado a Twitter, donde usuarios han divulgado textos como “hoy vi un video de YouTube de Biden hablando de la ivermectina, si todos la hubieran usado al inicio de los síntomas habría evitado muchas muertes”.

DATOS: Lo cierto es que quien aparece en el material de vídeo es el senador republicano por Wisconsin, Ron Johnson, y la Administración de Joe Biden no ha validado y ni ha aprobado el uso de la Ivermectina como tratamiento temprano de la covid-19.

Una búsqueda inversa de un fotograma clave de los vídeos divulgados en internet llevan hasta instantáneas de Johnson, de 66 años y con una contextura y cabellera blanca muy similar a la de Biden, en diversos actos públicos.

También conducen hasta reportes de prensa de medios estadounidenses, como Fox News y The Washington Post, que registran cómo YouTube suspendió el pasado 11 de junio el vídeo completo de la intervención de Johnson por violar las políticas de Google contra la desinformación.

“Eliminamos el video de acuerdo con nuestras políticas de desinformación médica covid-19, que no permiten contenido que aliente a las personas a usar hidroxicloroquina o ivermectina para tratar o prevenir el virus”, dijo un portavoz a Fox News Channel.

Efe Verifica ya ha desmentido con anterioridad desinformaciones sobre supuestos avales a la hidroxicloroquina, un medicamento antimalárico y antireumático que también se presenta como supuesto tratamiento anticovid sin evidencia científica.

La intervención original del senador republicano sobre estas medicinas, aseguran los medios locales, se presentó en un evento virtual organizado por el Milwaukee Press Club, en el que se hizo referencia al avance de la pandemia.

“Ya sea hidroxicloroquina, ivermectina o tratamientos con múltiples medicamentos para el tratamiento temprano de la covid, creo que ese es uno de los verdaderos errores de la Administración anterior y la Administración actual”, dijo también Johnson allí.

EE.UU. NO HA AVALADO EL USO DE IVERMECTINA

Tampoco es cierto que el Gobierno de EE.UU. o alguna de sus agencias sanitarias haya avalado o recomiende el uso de la ivermectina.

De hecho, la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) asegura en su página web que “no ha aprobado la ivermectina para su uso en el tratamiento o la prevención de covid-19 en humanos” y que “tomar grandes dosis de este medicamento es peligroso y puede causar daños graves”.

“La ivermectina se usa a menudo en los EE. UU. para tratar o prevenir los parásitos en los animales”, recuerda el organismo sanitario, que urge no usar bajo ninguna circunstancia esas versiones veterinarias del medicamento en pacientes humanos.

Los Institutos Nacionales de Salud (NHI, en inglés) tampoco recomiendan su uso, ante la poca evidencia científica de su efectividad, en la última actualización de su ficha técnica sobre la ivermectina, fechada el 11 de febrero de 2021.

Como recalca el ente, ese medicamento "no ha sido aprobado" en el país para el “tratamiento de ninguna infección viral”, entre ellas el coronavirus.