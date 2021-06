Medina elogia fútbol práctico de Uruguay y Cuéllar a Tabárez y sus jugadores

En la imagen Stefan Medina (i) de Colombia disputa el balón con Christian Cueva de Perú, durante un partido por el grupo B de la Copa América en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, en Goiania (Brasil). EFE/Alberto Valdés/Archivo

Brasilia, 30 jun (EFE).- El defensor Stefan Medina afirmó este miércoles que la selección uruguaya, rival de Colombia en cuartos de final de la Copa América, si bien no tiene un juego espectacular, es muy práctico en tanto que el mediocentro Gustavo Cuéllar destacó el trabajo del entrenador Oscar Tabárez con una plantilla de calidad.

"Uruguay es una selección muy fuerte, competitiva. Ellos tienen su idea muy clara y en base a eso se hacen demasiado fuertes. Pueden no ser espectaculares, pero sí son demasiado prácticos y después tienen individualidades que marcan la diferencia y compiten en la élite", dijo Medina, lateral del Monterrey mexicano en una videoconferencia.

Medina, de 29 años, afirmó que el partido del sábado en el estadio Mané Garrincha, de Brasilia, será "muy complicado" y exigirá mucha entrega para ganarlo.

Dijo creer que para ganar tendrán que "entregarlo todo, estar concentrados", y en forma simultánea "minimizarles a ellos sus puntos fuertes".

"Nos vamos a enfrentar a una selección muy importante que tiene un sistema de juego muy claro", advirtió.

"Y por supuesto tiene jugadores de élite que compiten en los mejores clubes del mundo y que han hecho una gran historia con su selección", manifestó.

Destacó que Colombia "debe estar muy atenta a cada movimiento que hagan ellos y tener la capacidad como equipo de darles las menores posibilidades".

"Venimos de hacer un partido extraordinario contra una de las mejores selecciones del mundo en donde el sistema de juego fue tan clave que no le permitimos muchas opciones a grandes jugadores", dijo sobre el partido que perdieron de remontada por 2-1 en el último minuto ante Brasil en la cuarta jornada de la fase de grupos.

El exjugador del Atlético Nacional también destacó que han "trabajado de gran manera" en la Copa América bajo la dirección de Reinaldo Rueda, quien apenas pudo reunirse por primera vez con los jugadores este mes.

"El equipo día a día va encontrándose, estamos buscando la mejor manera de adaptarnos a cada partido. Por supuesto que el sistema de juego es fundamental y lo que el cuerpo técnico pretende día a día lo estamos buscando. Esperamos el sábado encontrar un rival muy competitivo y tener la capacidad de poder demostrar lo que somos como selección", agregó.

El centrocampista Gustavo Cuéllar, que ha vuelto a la selección colombiana tras dos años de ausencia, describió a Uruguay como un "equipo muy aguerrido que siempre intenta buscar los partidos".

"Una de sus fortalezas es el juego aéreo y en esta Copa ha intentado jugar un poco al fútbol y eso es muy importante para nosotros porque cuando un equipo sale a proponer va a dejar espacios y tenemos cómo hacerles daño en ese sentido", dijo el jugador del Al-Hilal saudí.

Destacó además que el trabajo de Uruguay bajo la dirección de Óscar Washington Tabárez "ha sido un proceso muy largo que ha tenido sus frutos en los últimos mundiales y copas América".

"Tienen jugadores y un entrenador de muchísima experiencia", resaltó.

Colombia se clasificó como tercera del Grupo B con cuatro puntos producto de una victoria ante Ecuador y un empate con Venezuela. Los cafeteros perdieron por idéntico 2-1 ante Brasil y Perú.

Para el partido del próximo sábado el equipo de Rueda llega con un descanso de 10 días luego de haber completado su participación en la fase de grupos el pasado 23 de junio cuando cayó con Brasil.