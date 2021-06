Manelyk Gonzalez arrasa en Instagram con sus últimas 5 publicaciones en redes

Manelyk Gonzalez (@manelyk_oficial) publicó en su popular cuenta de Instagram en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, alcanzaron más de 941.116 de interacciones entre sus aficionados.

Somos 12 M pajaritooooooos!!!! Se qué hay mucha gente que no me quiere y me vale 3 kilos… ni los conozco, ni son mi familia!!! Perooooo somos muchos que hemos formado una familia bien Grande y unida. A ellos les agradezco inmensamente por estar conmigo en las buenas, en las malas, en mis cagadas( que no salgo de una y ya estoy en otra)✌🏼 y en la peores!!! Los amooooooooooo





La madrina mágica invade el PRIDE 🌈🪄🪄 🌈esta vez no estoy sola @trixy.star.oficial y @soywendyguevara me acompañarán en esta edición especial!!! Este domingo solo por mi canal de YouTube





Que serías capaz de hacer para ser parte de mi ejército de perras?? Te estamos buscando a tiiiiiiiiii para darte la tuneada de tu vida…solo 1 requisito tienes que ser parte de la comunidad🌈🌈🌈entérate cómo participar hoy por mi canal de YouTube





Me hace falta una buena escapada a la playa… quien jala??





El consultorio de la madrina Mágica es creado por @letra.a.20

Manelyk González Barrera, mejor conocida como "Mane", nació el 12 de enero de 1989, en la Ciudad de México, México. En 2008, comenzó su carrera como modelo. También es actriz y cantante.

En 2014 fue convocada para participar en la primera temporada de Acapulco Shore y desde entonces ha aparecido en todas las ediciones del reality. En 2016 firmó un nuevo contrato con MTV para participar en Super Shore de MTV España. Ha aparecido en la portada de varias revistas, tales como H y Playboy México en 2013 y 2016 respectivamente, ambas para hombres.

En 2017 comenzó a publicar su propia música, comenzando con el sencillo «Rico» y su video musical. Más tarde también lanzó «Se Acabó» y «Odiosa» y ya posee su perfil de artista en Spotify.