La variante delta ya está en 14 países de América y otras claves de la covid

Un hombre se somete hoy a una prueba de covid-19, en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega

Redacción Internacional, 30 jun (EFE).- La temible variante delta de la covid-19 ya se encuentra en 14 países de las Américas y su rápida circulación supone un nuevo desafío para los frágiles sistemas sanitarios de la región, informó este miércoles la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Esta y otras seis noticias componen las claves de la covid-19 hoy en América:

LA VARIANTE DELTA AHONDA LA CRISIS SANITARIA DE LAS AMÉRICAS

La variante delta se esparce por las Américas y ya ha llegado a 14 países, mientras las cifras siguen situando al continente en el epicentro de la pandemia, con 1,1 millón de nuevas infecciones y 30.000 muertes esta semana, según la OPS.

Argentina, Aruba, Brasil, Canadá, Chile, Guayana Francesa, Guadalupe, Martinica, México, Puerto Rico, Estados Unidos, Barbados, Perú y San Martín son las naciones que han confirmado la nueva variante, detalló la directora de la OPS, Carissa F.Etienne.

Además, 3 de los 5 países que registraron más casos la semana pasada a nivel global fueron latinoamericanos: Brasil, Colombia y Argentina, aunque mientras en los dos primeros la curva de nuevos contagios sigue al alza, las infecciones en el último descendieron un 11 %, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

ESTADOS UNIDOS APRESURA SUS DONACIONES

Estados Unidos acelera sus donaciones con nuevas dosis para Ecuador, Colombia y Perú. EE.UU., que ha inmunizado al 66,5 % de los mayores de 18 años con al menos una dosis, cumple la promesa de su presidente, Joe Biden, de compartir al menos 80 millones de dosis, de las que 20 irán a parar a naciones de América Latina.

Dos millones de Pfizer para Ecuador, 2,5 para Colombia -que llegarán este jueves- y un millón más de Pfizer que aterrizaron el martes para Perú, además de ultracongeladores, son algunas de las últimas donaciones y ya son 5 los países que las han recibido.

COLOMBIA CIERRA SU PEOR MES DE PANDEMIA

Con más de 17.000 muertes reportadas solo en junio, Colombia culmina el mes más devastador de la pandemia y en el que solo los avances de la vacunación abren un halo de esperanza ante la virulencia de la covid-19 que llevó al país a superar todos sus récords de fallecidos, contagios y saturación hospitalaria.

Según las cifras del Instituto Nacional de Salud, solo este mes fueron reportadas 17.106 de las 105.934 muertes que tiene el país en 16 meses de pandemia, es decir el 16,14 %.

Igualmente, la cadena de infecciones parece no haberse roto aún y el país sigue sumando a diario decenas de miles de contagios.

EE.UU: VACUNADOS NO NECESITAN MASCARILLA POR VARIANTE DELTA

Las autoridades sanitarias de EE.UU. no ven necesario que las personas vacunadas regresen al uso de mascarillas ante el aumento de números de casos por la variante delta, contradiciendo la posición de la OMS y de las autoridades locales de Los Ángeles.

Así lo aseguró este miércoles la directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), Rochelle Walensky.

"Si está vacunado, está a salvo de las variantes que circulan aquí en Estados Unidos", afirmó Walensky en una entrevista a la cadena de televisión estadounidense NBC.

SUBEN LOS CASOS EN MÉXICO Y CUBA ESTÁ EN ALERTA ROJA

México vivió un incremento del 12 % en la curva epidémica de coronavirus a comienzos de esta semana respecto a la anterior, mientras que Cuba registró el martes 3.080 nuevos casos de covid-19, un nuevo máximo absoluto de contagios y la primera ocasión en que supera los 3.000 positivos en un día.

Los dos países miran con preocupación sus cifras y Cuba decretó hoy el paso de todo el territorio nacional a fase de transmisión comunitaria y nuevas medidas más estrictas, aunque México ve con optimismo que la vacunación ha llevado a una reducción "sustancial" de muertes, aseguraron sus autoridades de salud.

DISMINUYEN LOS PACIENTES EN UCI EN CHILE

Los pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos cayeron en Chile por debajo de los 3.000 por primera vez desde mayo hasta los 2.994, mientras que el número de casos activos fue de 23.242, la cifra más baja desde febrero, informaron hoy las autoridades sanitarias.

Esta cifra supone una leve tregua para Chile, donde ya hay confirmados dos casos de la contagiosa variante delta, y que atraviesa desde marzo una segunda ola de la pandemia que ha puesto contra las cuerdas al sistema hospitalario y obligó a confinar de nuevo Santiago.

CONTINÚAN LAS MUERTES DE PERSONAL SANITARIO EN VENEZUELA

Un total de 14 trabajadores sanitarios fallecieron del 22 al 28 de junio "con criterios para covid-19", con lo que el número de personal de la salud que han muerto desde el inicio de la pandemia se elevó a 683, informó este martes la ONG Médicos Unidos de Venezuela (MUV).

Entre los fallecidos hay cinco médicos cirujanos, seis enfermeros, un bioanalista, un odontólogo y un dirigente sindical, destacó la organización que reiteró que sus reportes "se basan en criterios clínicos, epidemiológicos, radiodiagnóstico y de laboratorio".