La tasa de inflación en Italia sube en junio un 1,3 % interanual

Roma, 30 jun (EFE).- La tasa de inflación de Italia subió en junio un 1,3 % en comparación con el mismo mes del pasado año y un 0,1 % respecto a mayo de este año, según el dato adelantado del Instituto Nacional de Estadísticas de Italia (Istat) publicado hoy.

El instituto explicó que, si no se producen cambios, La inflación para el conjunto del año será de un 1,3 %.

En junio de este año respecto a 2020 bajaron los precios de servicios relativos al transporte un 1,4 %, mientras que subieron un 0,9 % los del cuidado de la persona, y un 0,3 % los servicios relativos a la comunicación.

En cuanto a la comparación frente a mayo, los precios de los servicios relacionados con el transporte avanzaron un 0,9 %, los de los bienes energéticos no regulados, un 0,7 %, y un 0,6 % los de los alimentos procesados ​​y recreativos, mientras que cayeron un 1,3 % los de los alimentos no elaborados.