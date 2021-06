La ONU teme que las graves pérdidas del turismo mundial en 2020 sigan en 2021

Vista de Punta Ballena, en Magaluf una de las zonas turísticas de mallorca más afectada por la falta de turistas británicos. EFE/CATI CLADERA/Archivo

Ginebra, 30 jun (EFE).-El turismo global, que se dejó 2,4 billones de dólares en 2020 por la pandemia, perderá este año entre 1,7 y 2,4 billones, es decir entre un 1,9 y un 2,7 % del PIB mundial, según calcula la ONU en un informe presentado hoy, que para España estima que esa horquilla se sitúe entre el 1,4 y el 2,3 %.

El turismo global, que perdió 2,4 billones de dólares en 2020 por la pandemia, volverá a perder entre 1,7 y 2,4 billones en 2021, es decir entre un 1,9 y un 2,7 % del PIB mundial, en España, uno de los principales destinos mundiales, esto podría suponer un descenso de entre el 1,4 y el 2,3 % de su PIB, según un informe presentado hoy por la Agencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).

El informe, elaborado en colaboración con la Organización Mundial del Turismo (OMT), proyecta que este impacto supondrá un aumento promedio del 5,5 % en el desempleo de mano de obra no cualificada a nivel global, un porcentaje que podría aumentar hasta el 15 % en países muy dependientes del turismo.

El informe contempla tres posibles escenarios: el primero, en el que las llegadas de turistas desciendan en 2021 el mismo porcentaje que en 2020 (un 74 % respecto a los niveles prepandemia), otro más optimista en el que la reducción sea del 63 %, y uno a dos velocidades, debido al avance desigual de la vacunación entre países.

Este tercer escenario, que prevé que el turismo se recupere parcialmente en Europa o Norteamérica pero todavía no en regiones en desarrollo, calcula que las llegadas caigan sólo un 37 % en lugares con alto porcentaje de población vacunada, pero siga desplomado un 75 % en aquellos con menos nivel de inmunización.

LO MÁS PESIMISTAS DE 2020 SE QUEDARON CORTOS

Las pérdidas del turismo en 2020 y 2021, que sumarían más de 4 billones de dólares si se cumplen las previsiones, superarían con creces las cifras que UNCTAD calculó el año pasado, cuando vaticinó un máximo de 3,3 billones de dólares perdidos en lo que entonces se veía como el "peor escenario", uno con 12 meses de crisis sanitaria.

Superados los 15 meses desde que se declarara la pandemia, y cuando muchos países siguen aplicando confinamientos y los vuelos internacionales siguen limitados, UNCTAD teme que 2021 no sea mucho mejor que 2020, al menos en la media global, aunque sí pueda haber cierto repunte en el segundo semestre en zonas como Europa o Estados Unidos.

Las agencias de la ONU insisten en las campañas de vacunación como principal factor para que la recuperación turística llegue antes o después a un país, en un momento en el que mientras algunas naciones han conseguido ya inmunizar a cerca de dos tercios de su población, otras ni siquiera alcanzan al 1 %.

"El turismo es un salvavidas para millones de personas, y avanzar en la vacunación para proteger a las comunidades y reanudar con seguridad el turismo es fundamental para la recuperación de puestos de trabajo, especialmente en los países en desarrollo", advirtió el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, en una rueda de prensa.

Incluso barajando diferentes escenarios, UNCTAD y OMT no esperan que el sector turístico mundial regrese a los niveles de afluencia previos a la pandemia antes de 2023 o incluso de 2024.

"Los principales obstáculos son las restricciones a los viajes, la lentitud en la contención del virus, la poca confianza de las personas para viajar y un entorno económico deficiente", analiza la UNCTAD.

Aunque la pandemia ha aumentado el turismo interno, el informe subraya que esto no beneficia a muchos países en desarrollo que dependen de la llegada de viajeros internacionales.

ALGUNOS PAÍSES PERDERÁN EL 9 % DE SU PIB

Por países, el informe indica que los más afectados en niveles relativos por la continuada caída del turismo en 2021 podrían ser Turquía y Ecuador, dada la importancia del sector en su producto interior bruto (PIB), que podría caer hasta un 9 % en ambos casos, según la previsión más pesimista.

La reducción del PIB podría ser de hasta el 2,4 % en Argentina, del 2,3 % en Colombia y del 2,1 % en Estados Unidos, indica el informe que prevé cifras negativas en todos los países y regiones estudiados.

Para intentar afrontar estas pérdidas, UNCTAD recomienda trabajar para "restaurar la confianza de los viajeros" continuando la vacunación y promoviendo los certificados sanitarios, así como los test rápidos y asequibles para facilitar los movimientos.

También aconseja tomar medidas fiscales y de protección para mitigar los efectos socioeconómicos en muchos trabajadores del sector, aunque admite que "muchos negocios no sobrevivirán, incluso cuando las restricciones a los viajes se levanten".

UNCTAD vaticina una reducción de la demanda del sector de los cruceros, un aumento del turismo interno en regiones tradicionalmente emisoras (Europa, Norteamérica, China) y recomienda a las economías en desarrollo que consideren nuevas alternativas económicas al sector turístico.