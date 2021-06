La OCDE pide mercados fuertes que faciliten las inversiones a largo plazo

EFE/EPA/HOLLIE ADAMS/Archivo

Roma, 30 jun (EFE).- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pidió hoy que haya mercados de valores fuertes que aporten recursos para las inversiones a largo plazo, condición esencial para que los países y las empresas emprendan el camino hacia la recuperación de la crisis derivada de la pandemia.

"En una era en la que la recapitalización de muchas empresas se ha vuelto vital, el camino hacia la recuperación requerirá mercados de valores que funcionen bien y que puedan asignar recursos financieros sustanciales para inversiones a largo plazo", se afirma en dos informes sobre gobierno corporativo y mercados de capitales publicados este miércoles, y que el secretario general, Mathias Cormann, presentará en Roma junto con el ministro italiano de Economía, Daniele Franco.

MODERADA RENTABILIDAD DE SOCIEDADES NO FINANCIERAS

El organismo aporta algunos datos sobre la situación de las empresas a nivel global y apunta a que "la rentabilidad de las sociedades no financieras se ha mantenido moderada durante los últimos años".

"En 2019, tanto el rendimiento del capital (ROE) como el rendimiento de los activos (ROA) aún eran más bajos que los niveles anteriores a la crisis financiera de 2008", avisa, y subraya que "a nivel mundial, las empresas que cotizan en bolsa han experimentado un aumento de su apalancamiento".

"La deuda de las empresas con ratios de deuda a ebitda superiores a 4x se ha más que duplicado de 4,4 billones de dólares (unos 3,7 billones de euros) en 2005 a 11,1 billones de dólares (unos 9,2 billones de euros) en 2019", expone.

Sostiene que "la inversión empresarial es fundamental para desarrollar la capacidad productiva de una economía", pero matiza que "los niveles no han aumentado significativamente desde 2005" en el mundo.

Además, observa que "entre 2005 y 2019, el gasto en capital disminuyó un 2,7 %, mientras que las inversiones en investigación y desarrollo crecieron más del 35 % como porcentaje del PIB".

MERCADOS PÚBLICOS DE RENTA VARIABLE Y DE BONOS CORPORATIVOS

La OCDE recuerda que las empresas precisan del acceso a los mercados de valores públicos para tener capital social, superar las recesiones temporales e invertir a largo plazo, y menciona que solo en 2020 "la emisión en los mercados de valores públicos alcanzó un máximo de 20 años en términos reales", lo que las consintió recaudar 826.000 millones de dólares (694.300 millones de euros) en financiamiento de capital.

En cuanto a los mercados mundiales de bonos corporativos, desde la crisis financiera de 2008 la emisión global anual no financiera ha sido de media de 1,87 billones de dólares (1,57 billones de euros), "más del doble del promedio entre 2000 y 2007".

En 2020, las empresas no financieras emitieron un récord histórico de 2,9 billones de dólares (2,4 billones de euros) en bonos corporativos a nivel mundial, y en el segundo trimestre la emisión ascendió en promedio a 350.000 millones de dólares (294.000 millones de euros) por mes, "el doble que la media de 2015-2019".

MÁS DE 40.000 COTIZADAS EN EL MUNDO

La OCDE explica que a finales del 2020 había 40.531 empresas cotizadas en el mundo con un valor de mercado combinado de 105 billones de dólares (88,26 billones de euros), y que los inversores institucionales poseen casi el 43 % de la capitalización del mercado mundial, seguidos por las corporaciones privadas con el 11 % y el sector público con el 10 %.

Por último, remarca que antes de la crisis del coronavirus "ya existían preocupaciones sobre la calidad en declive del creciente 'stock' de bonos corporativos en circulación" y que "durante los últimos tres años, la proporción de bonos con calificación BBB, la de grado de inversión más baja, ha alcanzado el 52 % de todas las emisiones de grado de inversión, frente al 39 % durante el período 2000-2007".