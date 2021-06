Kyrgios resurge contra Humbert

EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Londres, 30 jun (EFE).- El australiano Nick Kyrgios resurgió tras más de cuatro meses sin competir y derrotó al francés Ugo Humbert en Wimbledon (6-4, 4-6, 3-6, 6-1 y 9-7).

Kyrgios, que no había salido de Australia desde el primer Grand Slam del año, vino a Londres para jugar Wimbledon, primer torneo desde febrero para él, y, aunque aseguró que se lo tomaba como unas vacaciones, doblegó a Humbert para acceder a segunda ronda en un partido que se dividió en dos días.

El encuentro se tuvo que suspender este martes por el toque de queda en la capital británica (para no molestar a los vecinos) con 3-3 en el quinto set. Pese a ir a remolque, siempre por detrás del saque del galo, Kyrgios encontró tres oportunidades de rotura con 7-7 y aprovechó la última, pegando un sonoro grito en la pista 1 del All England Club.

Justo antes se había pegado un buen susto, con una aparatosa caída sobre el césped en la que se le dobló la rodilla izquierda. Pese a sus gestos de dolor, que le tuvieron unos minutos tirado en la cancha, Kyrgios se levantó y pudo continuar.

Con el 'break' ya convertido, salvó dos pelotas de 'break' sacando para partido y se llevó su primer triunfo en más de cuatro meses, el primero fuera de Australia desde antes de la pandemia. En segunda ronda se enfrentará al italiano Gianluca Mager, que pudo con el argentino Juan Ignacio Londero.