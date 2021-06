José Andrés, el cocinero de la solidaridad, Premio Princesa de la Concordia

El cocinero español José Andrés Puerta y la ong World Central Kitchen (WCK) que fundó para el abastecimiento de comidas en zonas afectadas por desastres naturales han sido galardonados con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2021EFE/ARCHIVO/Isaac J. Martín

Oviedo (España), 30 jun (EFE).- El cocinero español José Andrés Puerta y la ong World Central Kitchen (WCK) que fundó para llevar comida a zonas afectadas por desastres naturales ha obtenido hoy el Premio Princesa de Asturias de la Concordia por volcar, con visión universal, su exitosa experiencia gastronómica y empresarial en el desarrollo de ayuda humanitaria a los más desfavorecidos.

Al galardón optaban 35 candidaturas de 16 nacionalidades y el jurado ha incidido en la capacidad de José Andrés para poner en pie una organización que viene ofreciendo una respuesta extraordinariamente rápida y eficaz sobre el terreno para atender situaciones de emergencia alimentaria y social.

La labor realizada por José Andrés "ha servido para impulsar la colaboración de agentes de diferentes ámbitos en busca de una sociedad más justa, equitativa y sostenible", añade el acta del jurado para reconocer una labor de la que se han visto beneficiados a través de WCK desde damnificados por los huracanes, a refugiados o extenuados rescatistas.

Nacido en la localidad española de Mieres en 1969, y tras pasar por restaurantes como el español El Bulli de Ferrán Adriá, con el que desde 2019 comparte en Nueva York el Mercado Little Spain, un espacio culinario de 3.000 metros cuadrados, con 21 años se marchó a vivir a Estados Unidos, desde donde asesora a varios restaurantes y dirige Jaleo, la franquicia desde la que difunde el poder de la tapa española.

Considerado el principal exportador de la cocina española a EE.UU., desde 2013 es ciudadano estadounidense, pero, pese a su arraigo en tierras norteamericanas, José Andrés tuvo problemas con el entonces precandidato presidencial republicano y posterior presidente de EE.UU. Donald Trump, que en 2015 le reclamó 10 millones de dólares por romper un acuerdo para gestionar un restaurante.

El chef español tomó esa decisión tras comentarios xenófobos de Trump sobre los inmigrantes y dos años después llegaron a un acuerdo "amistoso", cuyos detalles no revelaron.

Con una veintena de establecimientos abiertos en los que luce estrellas Michelin, José Andrés, que ya venía colaborando con organizaciones humanitarias, tuvo el 2010 el "sueño" de utilizar "el poder de la comida" en tiempos de crisis y de ahí nació el World Central Kitchen una organización con miles de voluntarios y un centenar de cocineros para acudir a los lugares en los que la gente necesita un plato de comida.

Hasta 400.000 raciones de comida repartió el cocinero español entre los sanitarios que luchaban en la India para paliar la crisis de la covid gracias a un equipo que trabaja desde quince cocinas diferentes y que a diario distribuye alimentos en mas de 150 puntos y realiza repartos puerta a puerta.

Hijo Adoptivo de Washington, José Andrés lleva también a cabo una labor de divulgación gastronómica para la televisión y es autor de varios libros de gastronomía, como "Tapas", "Los fogones de José Andrés (2005) o "Los fogones de José Andrés: las recetas del chef que triunfa en España y Estados Unidos" (2006).

"Un plato de comida es el comienzo para crear un mundo mejor en el que hay que creer en mesas más largas y muros más bajos" para frenar un problema como el del hambre "multiplicado por conflictos bélicos que no tienen ninguna razón de existir", ha señalado a Efe José Andrés, cuya candidatura había sido propuesta también para el Nobel de la Paz, tras conocer que había sido premiado.

El chef ha apuntado que el Princesa de Asturias no es sólo para sus colaboradores en WCK, que han estado "en mitad de la pandemia dando más de sesenta millones de comidas" y respondiendo a la vez a emergencias en lugares remotos, sino también "para todas esas personas, sobre todo a las mujeres, que son la que alimentan a la humanidad”.

El galardón de la Concordia, que cierra las ocho distinciones de la XLI edición de los premios que entrega anualmente la institución que lleva el título de la heredera de la Corona, recayó en 2020 en los sanitarios españoles por su trabajo al frente de la pandemia y, en ediciones anteriores, fueron distinguidos, entre otros, la ciudad polaca de Gdansk, la Unión Europea o Aldeas Infantiles SOS.

Además, este año se ha premiado a los siete investigadores que han desarrollado algunas de las vacunas frente a la covid-19 (Investigación Científica y Técnica), a la ONG Campaign for Female Education (Cooperación Internacional) y a la serbia Marina Abramovic (Artes).

La relación de galardonados de 2021 se completa con la periodista estadounidense Gloria Steinem (Comunicación y Humanidades); el economista indio Amartya Sen (Ciencias Sociales); la nadadora paralímpica española Teresa Perales (Deportes), y el escritor francés Emmanuel Carrère (Letras).

Cada Premio Princesa de Asturias, que serán entregados en octubre en una ceremonia presidida por los reyes de España, está dotado con la reproducción de una escultura diseñada por Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia y 50.000 euros.