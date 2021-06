JJ.OO.- España competirá en Tokyo 2020 con 314 deportistas, un leve ascenso respecto a Río

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El equipo olímpico español estará integrado en Tokyo 2020 por un total de 314 deportistas, 183 hombres y 131 mujeres, según la participación aprobada este miércoles por la junta de federaciones olímpicas del Comité Olímpico Español (COE).



"Nuestras previsiones durante este año estaban entre los 300 y 310 deportistas. Al final son 314 y hay alguna posibilidad de añadir alguno más. España ha sido uno de los países más perjudicados por el coronavirus porque sus deportistas son de los que más tiempo han estado parados por las restricciones, así que es un verdadero éxito", valoró el presidente del COE, Alejandro Blanco, en la sede del organismo.



Esta cifra supone una pequeño aumento de ocho deportistas respecto al equipo olímpico español que compitió hace cinco años en Río de Janeiro y su composición hacer ser "optimista" a Blanco, quien no quiso realizar un pronóstico de medallas.



"Nunca hablo de número de medallas, pero si analizamos el equipo y los resultados que estamos teniendo, invitan a ser optimista. Son los Juegos más inciertos, al haber pocas competiciones no te permite ver el nivel que tienes, pero pese a todo soy optimista y confío plenamente en que vamos a tener grandísimos resultados", indicó.



Además, el presidente del COE también quiso destacar que preside "el comité olímpico que más vacunas ha puesto". "Hemos vacunado a 1.940 personas y el COI nos ha destacado como el comité que más ha apoyado las medidas para proteger la salud de la familia olímpica", recordó.



En el capítulo de ausencias, reconoció que echarán "mucho de menos" a Rafa Nadal y Carolina Marín. "Son dos casos distintos. Carolina era la más firme candidata al oro en bádminton y se lesionó. Solo hay que desearle que se recupere y en diciembre vuelva a ser campeona del mundo. Rafa nos ha dado mucho y hay que respetarlo. Ha tomado una decisión dura y le damos todo nuestro apoyo porque en el gran icono del movimiento deportivo mundial", subrayó.



Además, Blanco también reconoció su alegría por ver a la tenista Carla Suárez, una vez superada su grave enfermedad, en la lista olímpica. "Cuando he visto en el listado a Carla he tenido una sensación de felicidad. Carla ha atravesado una situación muy complicada y ha hecho con la lucha por la vida lo que hace compitiendo. Que vaya a los Juegos después de la situación que ha superado es un ejemplo para todos. Lo festejaremos con ella en Tokio, seguro", dijo.



DEPORTISTAS ESPAÑOLES EN 29 DE LOS 33 DEPORTES



El equipo olímpico español está compuesto en Tokio por un 58% por hombres y un 42% por mujeres. Contando también a entrenadores, médicos y fisioterapeutas, la delegación española al completo estará formada en Tokio por entre 540 y 550 personas, según estimó el jefe de misión del equipo español, Cayetano Cornet.



Además, España tendrá representación en 29 de los 33 deportes presentes en Tokio, todos salvo rugby, beisbol, lucha y surf. El atletismo, con 48 deportistas, y la natación, con 45, son los deportes con más representación, mientras que un total de nueve equipos españoles intentarán brillar en deportes colectivos.