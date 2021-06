JJ.OO.- Cs pide a Sánchez que defienda la candidatura olímpica conjunta de Aragón y Cataluña 'Pirineos 2030'

30-06-2021 El líder de Cs en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez Calvo. DEPORTES ESPAÑA EUROPA ARAGÓN POLÍTICA CS.



ZARAGOZA, 30 (EUROPA PRESS)



El líder de Ciudadanos Aragón y portavoz en las Cortes, Daniel Pérez Calvo, ha exigido este miércoles al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "no siga claudicando" ante Pere Aragonés y el independentismo y defienda la candidatura olímpica conjunta de Aragón y Cataluña 'Pirineos 2030'.



"No vamos a permitir que Aragonés se quite la estelada y se envuelva en la bandera olímpica, quedándonos los aragoneses fuera del evento", ha sostenido Pérez Calvo durante la rueda de prensa para analizar la actualidad política de la comunidad. Para el líder de Cs Aragón, "es importante que la organización sea de forma conjunta con el Pirineo como elemento vertebrador de dos comunidades vecinas y españolas".



Según el parlamentario, "este proyecto de Estado debe servir para unir e integrar y no para separar todavía más, y por tanto, la presidencia de honor del Comité organizador debe recaer en el Rey Felipe VI".



Además, el portavoz de Cs ha insistido en "el lamentable espectáculo" tras el encuentro de este martes de Sánchez con Aragonés, y como a "una comunidad autónoma como Aragón, que hace los deberes, se le castigue y condicione".



"Siempre tenemos que estar llamando a la puerta, mientras aquellos que delinquen y proclaman repúblicas independientes, o referéndums imposibles, se les recibe, se les atiende y premia, obligándonos a extremos como el que nos obliga a poner pie en pared".



Ante esta situación, el líder de Cs Aragón ha pedido al presidente Lambán que siendo que tenemos un proyecto olímpico de juegos de invierno desde hace tiempo, "no ceda" para que la candidatura se mantenga de manera conjunta.



TRANSPORTE FERROVIARIO



Por otra parte, y en cuanto a la reunión mantenida entre el presidente Lambán y el ministro Ábalos para desbloquear el problema del transporte ferroviario en zonas despobladas, el parlamentario ha subrayado que dicho encuentro "responde a las inquietudes de un número importante de aragoneses".



"Es bueno que se sienten y que se ofrezca algún tipo de solución, dejando de dar bandazos como los que ha dado el consejero Soro últimamente", ha indicado, al tiempo que ha insistido en la necesidad de garantizar el derecho a la movilidad y el transporte de estos municipios, buscando el coste más sostenible y eficaz.



Por ello, la formación liberal ha propuesto poner sobre la mesa un plan de movilidad que garantice la tranquilidad y seguridad de los vecinos que necesitan saber cómo van a poder desplazarse en los próximos años, "sin necesidad de estar pendientes del consejero o gobierno de turno que diga si quita o no subvenciones".



"Es preciso planificar un servicio de transporte a la carta con microbuses o taxis, con seguridad y garantía", ha subrayado el líder de Cs durante sus declaraciones a los medios de comunicación.



Para Pérez Calvo, "la despoblación hace que el servicio no sea rentable ni de excesiva calidad, pero el problema de fondo es la financiación autonómica injusta con Aragón".



Por ello, "es urgente abordar la reforma de la ley de financiación autonómica para que se pueda acceder a un medio de transporte, a una plaza escolar, o a la atención sanitaria, en igualdad de condiciones que otro español. Aragón no quiere privilegios pero tampoco ser menos que nadie. No aceptaremos agravios ni ninguneos", ha concluido.